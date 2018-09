El actual 'número 2' del Ministerio de Defensa dio dinero "en bolsas de El Corte Inglés" al comisario Villarejo por espiar a Aznar

La 'discoteca' del ahora apestado Pepe Villarejo se ha convertido en un 'sin parar' y va camino de ser un 'sinvivir' para el acorralado Gobierno Sánchez (Carlos Herrera sin piedad contra Delgado: "Si lo de maricón lo hubiera dicho Cospedal, las feminoides le montan una intifada en Chueca").

El diario online Moncloa.com vuelve a publicar este 30 de septiembre de 2018 audios protagonizados por el excomisario José Manuel Villarejo.

En esta ocasión, Villarejo mantiene una conversación con varios mandos policiales: el entonces director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, Miguel Ángel Fernández Chico, y sus compañeros Enrique García Castaño, alias 'El Gordo' y Gabriel Fuentes.

Durante la conversación, Villarejo y el resto de comensales aluden a Ángel Olivares, actual secretario de Estado de Defensa y número 2 de la ministra del ramo, Margarita Robles.

En la grabación se escucha a Villarejo referirse a las veces que Olivares le habría pedido que realizase, previo pago, pinchazos telefónicos -en jerga policial, pinchar el canuto"- a los responsables de la Junta de Castilla y León, incluido su por entonces presidente, José María Aznar.

Los hechos se remontan a la etapa en la que Olivares era un joven concejal en pleno ascenso en el Ayuntamiento de Burgos (ciudad de la que acabaría siendo alcalde) mientras Aznar controlaba el partido y presidía Castilla y León (1987-1989).

En la grabación, escuchamos a Villarejo explicar cómo Olivares pretendía involucrar a Aznar:

Explica entonces que le pidieron que pinchara los teléfonos y cómo el propio Olivares se encargaba de pagar los servicios del excomisario con dinero guardado en bolsas.

"Me dijeron, oye, pica los canutos, no sé cuantos y a mi el Olivares iba con una bolsa de El Corte Inglés con la pasta en crudo, pues me pagaba"