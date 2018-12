El Gobierno de Sánchez eliminó la bandera de España durante el sorteo de la Lotería de Navidad

El día más esperado por todos los españoles (en Cataluña es una de las regiones donde más se juega a la Lotería de Navidad) el del "gordo" de la Lotería viene este año acompañado por una polémica que ha pasado ajena para gran parte de los medios de comunicación pero no así en las redes sociales (La payasada de Sánchez en Barcelona es una humillación para los españoles que exige elecciones ya).

Lotería y Apuestas del Estado, dependiente ahora del Gobierno de Pedro Sánchez, ha fulminado por primera vez en la historia la bandera de España de la escenografía del sorteo en el Teatro Real. Así, este sábado 22 de diciembre de 2018 el emblema nacional sencillamente no ha aparecido a tiro de cámara, ni en el patio de butacas ni tras los bombos y ha sido arrinconada a un lado no visible entre bambalinas, algo que no ocurría desde su fundación en el año 1812.

Las redes sociales, tal y como ha comprobado Periodista Digital, han comenzado a criticar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya que no ven una "casualidad" en la ausencia de la bandera nacional precisamente un día después de la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona y en pleno polémica sobre las cesiones de Sánchez con el golpista presidente catalán, Quim Torra, y todo el entorno independentista.

Cientos de mensajes en Twitter o Facebook se han hecho eco de la sorprendente "desaparición" de la bandera de España y las quejas van en una única dirección: se trata de una cesión más del presidente socialista para mantenerse "15 minutos más en La Moncloa con solo 84 diputados"

Los memes han comenzado así a circular este sábado, comparando la escenografía de años anteriores con las de este 2018 'huérfano' de bandera y con la humillación de haber sido ocultada. Lo que denuncia esta foto, que ven sobre estas líneas, que circula tanto por WhatsApp como por internet es: "Por qué no han puesto la bandera nacional este año para el sorteo de El Gordo, como hacían anteriormente? Ah ya, para que los sepaRatas no se ofendan" (sic).