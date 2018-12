Casa Real estalla por juerga nocturna de la Reina Letizia con periodistas de Podemos

A pocos días de cerrar un año 2018 que ha resultado aciago para la nuestra Familia Real por los turbulentos problemas familiares o el ingreso en prisión del ex duque de Palma, Iñaki Urdangarin, las preocupaciones actuales de la Casa Real caminan en la dirección de las relaciones personales en la Familia Real que atraviesan uno de los peores momentos de su historia.

Foco principal de esas preocupaciones es sin duda la Reina Letizia, que tiene abierto varios frentes en Palacio no solo por las relaciones con su esposo el Rey Felipe sino también por su enfrentamiento con el resto de la familia con roces y broncas con Don Juan Carlos y Doña Sofía y sus cuñadas, las Infantas Elena y Cristina.

Por si fuera poco, existen fuentes distensiones entre Doña Letizia y La Zarzuela relacionadas con la forma de ejercer el reinado e incluso el comportamiento de la Reina en lo relacionado con la educación de sus hijas en las que siempre trata de imponer su criterio "olvidando" que la Princesa Leonor es la heredera de la Corona.

Y en esa aparente permanente rebeldía de Letizia Ortiz aparece un nuevo motivo de disputa con la Casa Real a costa de una salida y juerga nocturna de la Reina, tal y como han asegurado a Periodista Digital fuentes cercanas a La Zarzuela. Así, con motivo de las celebraciones navideñas, Doña Letizia se "escapaba" con antiguas amigas de profesión durante su etapa en Televisión Española (TVE). Era una quedada únicamente de chicas que comenzaba con una cena en un conocido restaurante de Madrid.

Pero la velada se alargó y las amigas prolongaron su noche madrileña más de la cuenta en un céntrico pero discreto y tranquilo pub de la capital. La "quedada" de la Reina pertenece lógicamente a su ámbito estrictamente privado pero, según las mismas fuentes, ha molestado en la Casa Real por lo "inapropiado" que consideran algunas compañías de la Reina.

Y es que la Reina Letizia se rodeó de viejas compañeras de TVE (también había alguna amiga de su etapa de CNN Plus) que ahora ‘bailan el agua' a Podemos e incluso forman ahora parte del cuadro directivo de la TVE podemita de Rosa María Mateo. Cuestión que no ha gustado absolutamente nada, entre otros a Don Felipe, que por supuesto no olvida el carácter republicano de la formación de Pablo Iglesias.

Doña Letizia mantiene amistades con algunas excompañeras de TVE que no solo es que sean republicanas sino que también se presentan como "activamente" anti borbónicas. Y con algunas de ellas salía de fiesta la pasada semana en Madrid. En La Zarzuela temen ahora filtraciones periodísticas de lo que ocurrió y las confidencias que se hablaron durante esa larga noche de "fiesta de amigas".