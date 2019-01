Caos en la Casa Real tras filtrarse la ‘despedida’ prohibida de Don Felipe y Doña Letizia

La veterana periodista Pilar Eyre ha vuelto a sacudir los cimientos de la Casa Real revelando lo que hasta ahora era un secreto oculto de la Familia Real o, dicho de otra forma, una "mentira oficial" que en su día se vendió tanto a los medios de comunicación como a la opinión pública.

Una revelación que nos traslada hasta el trágico mes de marzo del año 2004 y a los días posteriores de los terribles atentados del día 11 en Madrid. El entonces Príncipe de Asturias y su prometida, Letizia Ortiz, tenían previsto realizar un viaje a un lugar del Caribe para celebrar su despedida de solteros. Lo tenían todo listo, pero el trágico atentado cambió los planes de manera radical ya que la Casa Real no consideraba oportuno que los futuros Reyes se divirtieran frívolamente mientras España seguía en shock y marcada por el luto. (Tres recados del Rey en Nochebuena).

Casa Real informaba entonces con solemnidad que Don Felipe y Doña Letizia anulaban su viaje. Sin embargo, eso parece que no se corresponde con la realidad porque ahora Pilar Eyre cuenta en su habitual columna en la revista Lecturas que "Felipe y Letizia se marcharon de viaje a las Bahamas, según se hizo eco una agencia de viajes extranjera".

Lo que parece ser una gran mentira de los ahora Reyes ha quedado al descubierto y al tener conocimiento de esta noticia las redes sociales han estallado en contra de la Casa Real con gruesos descalificativos: "Vergüenza", "repulsión", "asco" "vomitivo", son algunos de los comentarios que se han podido leer en Twitter, Facebook o internet al quedar al descubierto este nuevo secreto de la Familia Real.(La Reina Letizia explota al conocer que la hija de su hermana Érika la desafía).

Según ha podido constatar Periodista Digital de fuentes próximas a Palacio, es precisamente este impacto negativo en la opinión pública de la noticia de Eyre lo que preocupa en La Zarzuela que no descarta realizar (algo que no es habitual) algún tipo de desmentido sobre el supuesto viaje al Caribe "porque no solo afecta a la imagen de los Reyes sino a la credibilidad de la Corona".

De momento, la información ha caído como una bomba y ha generado cierto caos en la Casa Real que recibe este 2019 con un nuevo frente abierto y un motivo más para la preocupación por el deterioro de la imagen de Felipe VI y de la propia Monarquía.( El desconocido plantón de doña Letizia a la infanta Cristina en Nochebuena para irse a cenar con su madre).