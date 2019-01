Doña Letizia causa un cisma en la Casa Real: la denuncia contra Pedrojota Ramírez

La Reina Letizia ha vuelto a desafiar a la Casa Real y en este caso en un polémico asunto que ha puesto patas arriba La Zarzuela que siempre cuida al máximo el detalle de sus relaciones con los medios de comunicación.

Según ha podido constatar Periodista Digital de fuentes próximas a Palacio, el máximo responsable Casa de Su Majestad el Rey, su jefe Jaime Alfonsín, habría pedido un favor a la Reina para que esta convenciese a su padre, Jesús Ortiz, instándole a retirar una querella criminal interpuesta contra El Español de Pedrojota Ramírez.

Y es que el padre de la Reina considera que el citado medio y periodista habían atentado contra su intimidad y vulnerado sus derechos fundamentales por publicar sus supuesta ideología política y simpatías republicanas. Algo muy comentado en su día y que generó cierta controversia y múltiples comentarios.

En la demanda de Ortiz se reclama, amén de las consecuencias penales que se podrían derivar del delito, una indemnización de más de 8.000 euros así como la rectificación de la noticia y una petición pública de disculpas con la misma "entidad y relevancia" que la dada a la noticia objeto de la denuncia.

Pese a que en la Casa Real esperaban que Doña Letizia intercediese, lo cierto es que el proceso judicial siguió adelante y en el acto de conciliación el padre de la Reina siguió adelante con la querella. Letizia, al parecer, no había movido un dedo e incluso era partidaria de la denuncia.

En la Casa Real hay cierto desconcierto por el hecho de que el Rey Felipe VI tampoco haya intervenido en el polémico asunto y la denuncia, formulada el pasado mes de diciembre, siga adelante y vaya a terminar en la apertura de juicio oral.

Según las mismas fuentes, Don Felipe discrepa de los consejos de la Casa Real y reduce el asunto a un asunto "ajeno totalmente a la Familia Real". No, no lo es, le guste o no al Rey se trata del padre de la Reina. De hecho, en La Zarzuela ha sentado muy mal, especialmente a Jaime Alfonsín, que Doña Letizia y Don Feipe hayan respaldado implícitamente a Jesús Ortiz acudiendo el día 6 de enero a comerse el tradicional Roscón de Reyes.

La denuncia pondrá en boca de todos de nuevo a la Reina Letizia en un juicio que a buen seguro tendrá amplia repercusión y expondrá a la Casa Real a los argumentos de la defensa ¿qué tendrá guardado Pedrojota para acreditar las supuestas tendencias republicanas del padre de la Reina?

No hay que ser muy avispado para deducir que nada positivo de todo esto va a sacar la imagen de la Monarquía.