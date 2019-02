La sobrina de Doña Letizia, hija de Erika Ortiz, rompe su silencio y machaca a la Reina

Siempre se ha dicho que la sobrina más querida de la Reina Letizia, hija de su fallecida hermana Erika Ortiz, es Carla Vigo. En el entorno de Palacio se comentaba incluso que era la protegida de la Reina que ponía especial cuidado y mimo para que a su sobrina no le faltase ningún tipo de atenciones.

Siempre en un segundo plano y "escondida" de los focos mediáticos Carla era la sobrina ideal, hasta ahora, para Doña Letizia. Y decimos hasta ahora porque la sobrina de la Reina ha roto su silencio y ha concedido una entrevista al periodista del mundo rosa José Antonio Avilés para dar suculentos titulares e información que pone de nuevo en tela de juicio a su tía.

Carla Vigo asegura que quiere convertirse en la próxima pregonera de las fiestas del Orgullo Gay de Madrid y reconoce que le ilusionaría que la Reina Letizia estuviese presente en el pregón para mostrarle así su apoyo. Pero más que una buena intención parece todo un reto, un pulso, para su tía porque lo que manifiesta de ella está cargado de malas palabras.

Así, Carla podría haber formulado unas acusaciones bastante explícitas contra la Casa Real en esa entrevista y entera la Reina, lógicamente ha provocado una durísima reprimenda de Doña Letizia. Pero su sobrina ha desmentido además las buenas relaciones entre ambas y habría calificado a su tía como "fría", además de contar lo mal que se lleva con su padre Antonio Vigo y tener en mente el hecho de que la quisieran apartar de su padre (Doña Letizia quería su custodia) cuando de muy niña perdía la vida su madre Erika Ortiz.

Un distanciamiento que puede tener su origen en la afición por las redes sociales de Carla Vigo que no solo ya su tía sino la Casa Real ven "inapropiada". Y es que la joven es una asidua a publicar en Instagram, algo en principio inofensivo para Letizia Ortiz si no fuera porque no esconde momentos familiares íntimos de la familia de la Reina como vídeos con su abuela Menchu Álvarez del Valle o fotos antiguas con su madre Erika.

Es una declaración de guerra de la sobrina a quien era su tía preferida, un "idilio" que al parecer se ha roto justo desde que Carla cumpliera la mayoría de edad y decidiera que la vida, independientemente de quien es su tía, se puede compartir en las redes sociales.

Según ha podido saber Periodista Digital, para rematar la faena la entrevista puede deparar aún más sorpresas desagradables para la Reina Letizia y toda la Casa Real.