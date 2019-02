El olvidado minuto de Pedro Sánchez que le obliga ni más ni menos que a rendir cuentas

El PP le ha restregado el vídeo por la cara a Pedro Sánchez este miércoles 13 de febrero de 2019, fecha en que el "no" del Congreso a las cuentas del PSOE han sentenciado una legislatura, y por si acaso se le ocurre hacer "los ajustes necesarios" para seguir dando la vara y no sacar las urnas a la calle. (El 'okupa' Pedro Sánchez anunciará el viernes, después del Consejo de Ministros, si va a elecciones).

En el mismo, grabado en marzo de 2018 acusaba a Rajoy de ser "un conductor dormido al volante de un país"por la misma causa que ahora, e incluso llegó a exigir una cuestión de confianza al expresidente del Gobierno si fracasaba en la votación de las cuentas y se negaba a adelantar las elecciones. (La respuesta a la pregunta de Sánchez en Twitter sobre "¿quién puede votar contra los Presupuestos?").

"Vivimos en una democracia parlamentaria. Si no puede presentar su principal ley tiene como obligación constitucional y para con la ciudadanía. Si la pierde, el señor Rajoy no tendrá ninguna excusa para no anticipar las elecciones".