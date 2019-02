El Rey Felipe avergüenza a Torra y al PSOE: "no soy Pedro Sánchez, usted a mí no me torea"

Las relaciones entre el Rey Felipe VI y las instituciones gobernadas por los ‘golpistas' en Cataluña han pasado de ser distantes a la grosería más absoluta y falta de respeto desde que el monarca diera el histórico discurso el 3 de octubre de 2018, dos días después del referéndum ilegal y ficticio del 1-O (La acojonante foto del cabreado rey Felipe VI mirando a un despistado Torra que lo dice todo ).

Desde que Quim Torra es presidente de la Generalitat, han sido varios los desencuentros entre Felipe VI y él u otros consellers de su Govern e incluso se ha sumado a la ‘fiesta de la grosería' y a las muestras de falta de respeto la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau (Felipe VI le amarga la cena a Torra: "España es reconocida mundialmente como una plena democracia").

Pero Don Felipe se ha cansado de desplantes y encerronas y harto de la falta de respeto no ya hacia él sino hacia las instituciones democráticas y a todos los españoles ha estallado y ha contestado a Torra dejándole avergonzado y totalmente fuera de juego (La necrofilia de Sánchez no tiene fin: ¿cuál será la próxima momia que 'reviva' tras Franco, Machado y Azaña?).

Según indican a Periodista Digital fuentes conocedoras del incidente, todo ocurría este pasado lunes 25 durante la inauguración del Mobile World Congress de Barcelona. Durante el recorrido oficial se pudo ver juntos al Rey, al presidente catalán y también a Pedro Sánchez (Los Franco 2 - Sánchez 0: La Justicia deja con el culo al aire al Gobierno socialista y suspende la exhumación de la momia por deficiencias en el proyecto).

Un paseo tenso y distante y con intento de trampa por parte de las autoridades catalanas.

Y es que, según las mismas fuentes, los responsables de Protocolo de La Zarzuela y la Generalitat habían estado negociando para que el paseíllo inaugural fuera todo lo cordial posible y no difundir al mundo entero una imagen ridícula. Desde la Generalitat querían forzar una foto del Rey Felipe en el pabellón de Cataluña, algo que antes ocurría en el pabellón de España.

Los responsables de la Casa Real veían un toque de encerrona en la propuesta de la Generalitat y finalmente no hubo acuerdo y sí mucha tensión durante el paseo, tirantez y nerviosismo que percibió un Don Felipe que estuvo muy atento y al tanto de todas las conversaciones.

Poco antes de llegar al pabellón de España, Quim Torra hacía un infantil quiebro para evitar la foto frente al recinto español y era el instante en el que Don Felipe estallaba y lanzaba una frase que iba a dejar helado al presidente catalán y a los pocos colaboradores de ambos que pudieron escuchar lo dicho por el Rey:

"yo no soy Pedro Sánchez, usted a mí no me torea".