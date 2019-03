Palo en Zarzuela: Marichalar ‘reaparece’ para hablar de Vox y humillar a Doña Letizia

Quien fuera esposo de la Infanta Elena, Jaime de Marichalar, ha roto su silencio. Y no es nada habitual porque el duque de Lugo llevaba años sin hablar públicamente o conceder una entrevista. Ahora, forzado por lo que se está contando de sus hijos, ha hablado para La Razón.

Y Marichalar no ha podido ocultar que está molesto con todo lo que se está contando en los medios de comunicación sobre Froilán y Victoria Federica, a quienes se les está criticando por su presunta afinidad política con Vox, la formación de Santiago Abascal.

Sobre estas especulaciones Jaime de Marichalar ha manifestado, bastante molesto, que se dicen muchas mentiras sobre sus hijos. En este sentido ha aclarado que Victoria Federica haya repetido curso escolar -así lo afirmó El Mundo- o que su hija esté manteniendo una relación sentimental con Gonzalo Caballero: "mi hija me dice que no tiene novio, que no está saliendo con el torero y yo la creo. Mi hija sale y se divierte pero ella es más lista, es mujer y es más lista y no se la ve tanto como a su hermano".

En materia política, ha negado que Victoria Federica estuviera presente en el acto de Vox en la discoteca Barceló, el día en que Abascal ofrecía un mitin y acto para los más jóvenes, y lo ha hecho explicando su presencia allí: "coincidió que ella estaba en otra parte del teatro Barceló en la puesta de largo de una amiga, pero ni bajó al mitin, ni estuvo en él. De mis hijos se inventa casi todo".

Con una frase trata de desmentir todo lo publicado sobre sus hijos y Vox, "mis hijos no están afiliados a ningún partido político", y habla sobre el siempre mediático Froilán de Marichalar: "Está sacando su curso, está muy centrado y le va muy bien su carrera. Es cierto que la diferencia con su hermana Federica es que es más movido, más gamberrete. Y gracias a Dios que es así".

Y es que las supuestas afinidades políticas de los hijos de la Infanta Elena era una cuestión que preocupaba y mucho en Casa Real y sobre todo, según algunas fuentes cercanas a Palacio, a la Reina Letizia. Consciente de ello, Marichalar no ha evitado lanzar un ‘recado' a Doña Letizia relacionado con la exigente educación que le están dando a sus hijas la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, algo que no ha sentado nada bien en La Zarzuela.

"A mí no me hubiese gustado que Felipe fuese el empollón y el típico que siempre levanta la mano porque se lo sabe todo. Yo prefiero que sea así como es, un buen chico, espabilado y que disfruta"

Una indirecta que todavía retumba en Palacio y que puede abrir una nueva secuencia de enfrentamiento entre la Reina y el resto de la Familia Real.