Rosa Díez crucifica al 'okupa' de La Moncloa: "Es terrible tener a un mentiroso patológico como Sánchez"

Rosa Díez se ha convertido en el azote permanente de Pedro Sánchez. Este 26 de abril de 2019, como cada viernes, la fundadora de UPyD, comentaba sus tres tuits más sobresalientes en el programa de Carlos Herrera, en COPE, y donde al presidente del Gobierno le sacudía literalmente la del pulpo.

La fundadora de UPyD entró telefónicamente en el programa de Herrera para explicar cada uno de los tuits. Empezaba con el tuit sobre la igualdad:

Y esto es lo que respondía Rosa Díez sobre su tuit:

La igualdad de género es un latiguillo propagandístico que lo utiliza no para defender la igualdad real sino para negarle esa voluntad al resto de fuerzas políticas. Este hombre no tiene convicción, todo es propaganda. La única convicción es que trabaja para seguir en el poder como sea. Es muy destacable que este tipo que no defiende la igualdad básica que es la libertad de movimiento y hace bandera de la igualdad de género, es un farsante.