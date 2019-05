La foto que oculta Casa Real: otra vejación de la Reina Letizia a Doña Sofía en Palma

La Misa de Pascua, a la que habitualmente acuden los miembros de la Familia Real en Palma, ya nunca va a ser tan discreta y familiar como antaño desde que se produjera el enfrentamiento -el pasado abril de 2018- entre la Reina Letizia y Doña Sofía por unas fotos que la Emérita pretendía hacerse con sus nietas (¿Sabes por qué este vestido de Letizia está protagonizando tantos titulares en la prensa extranjera?).

El incidente provocaba una enorme reacción popular de rechazo hacia Doña Letizia que ha marcado un antes y un después no solo en las relaciones personales de la Familia Real sino también en la forma de ejercer el reinado y en el estatus de Letizia Ortiz, que quedaba apartada del llamado núcleo duro de Palacio (Los reyes Juan Carlos y Sofía dan otra lección a Letizia: fans en el balonmano con la madre de Urdangarin).

Este pasado 21 de abril la Catedral de Palma celebraba la tradicional Misa de Pascua a la que además de Don Felipe, Doña Letizia y sus hijas, volvía a acudir la Reina Sofía (Esta anciana deja sin palabras a la Reina Letizia con este sincero comentario).

Todas las miradas y cientos de cámaras estaban puestos en la Familia Real y en las relaciones y comportamiento, gestos, miradas de todos sus miembros, en especial entre Doña Sofía, sus nietas y su nuera (Casa Real hace estallar a Doña Letizia: la envía a Mozambique en un día muy especial).

El Protocolo de La Zarzuela tenía todo detalle cuidado, no quería permitir que se repitiesen las imágenes bochornosas del año anterior y por ello todos los integrantes de la ‘expedición real' tenían bien aprendida la lección y mostraron su mejor cara a los asistentes y a fotógrafos y cámaras de televisión.

En un primer momento el examen había sido superado con éxito. La misa había transcurrido con toda normalidad y sin ningún roce entre los miembros de la regia familia. Pero Periodista Digital ha escudriñado todas las fotos del evento y ha tenido acceso a una que muestra claramente la existencia de un nuevo feo gesto de Doña Letizia con su suegra.

La foto de la discordia: Doña Letizia deja que su suegra se moje bajo la lluvia.

Todo ocurría al concluir la misa de Resurrección, la lluvia arreciaba sobre Palma a esa hora y la Reina Letizia hacía uso de un paraguas king size en el que podía dar cobijo hasta a cuatro personas. La Reina se resguardaba de la lluvia junto a sus hijas la Princesa Leonor y la Infanta Sofía y una cuarta persona sin identificar y dejaba a la intemperie a su suegra, la Reina Sofía que resignada trataba de taparse con una chaqueta.

La imagen es demoledora y muestra la distancia entre nuera y suegra y la enorme frialdad de Doña Letizia con la Reina Emérita. Más que frialdad, desprecio. El ‘Palma 2' ha pasado prácticamente desapercibido para la gran mayoría de personas pero no por ello no ha vuelto a ocurrir. La Casa Real no ha podido evitar un nuevo desprecio de Doña Letizia a Sofía de Grecia.