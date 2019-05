El Langui se convierte en el auténtico azote sorpresa de Carmena en campaña: "Aquí vino a hacerse la foto, y si te he visto, no me acuerdo"

Con motivo de las Elecciones Municipales y Autonómicas del 26 de mayo de 2019, hemos preguntado a Juan Manuel Montilla -alias 'El Langui'- por su opinión acerca del trabajo desarrollado por la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena -y todo su equipo- a lo largo de estos cuatro años llevando la batuta del Ayuntamiento de la capital. --¿Qué hacía 'el Langui' con el Papa?--

Hace seis meses, el rapero pedía a Manuela que se centrara un poco más en el barrio de Pan Bendito y distrito de Carabanchel a través de un tema musical: "Infectado Distrito".

¿El resultado? Absolutamente ninguno: "Cuando das un poco de guerra y das el toque de atención, tienes la gran suerte de que los medios recogen la noticia y tienes voz, te mandan a operativos durante una semana y, al poco tiempo, si te he visto no me acuerdo", afirma con gran indignación Juan Manuel.

"A mí me da mucho coraje que hace cuatro años abogamos por el cambio y tuvimos mucha ilusión; vinieron, visitaron el barrio, se hicieron la foto, salió en el periódico y con el paso del tiempo... instalaciones deportivas paupérrimas, aceras levantadas y parques sin columpios (...) Si no lo haces, no lo prometas", concluye el actor e integrante del grupo musical "La Excepción".