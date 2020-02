Cayetana pisotea al mentiroso Ábalos: «No dimitirá porque perdió la dignidad el día que fue hasta Barajas»

La crisis ‘Ábalos’, generada por el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, por su encuentro secreto y de malas formas con la número dos de Maduro –Delcy Rodríguez– azota a este gobierno de coalición PSOE-Podemos y sobre todo lo hace por las mentiras.

Y es que desde que sucediera aquel encuentro en Barajas, todo han sido especulaciones, informaciones contradictorias, mentiras absolutas del propio ministro, matonismo hacia la prensa… Y todo con Estados Unidos apretando desde la distancia.

Porque lo cierto es que para España es un auténtico marrón diplomático haber ejecutado esta especie de recepción a Delcy Rodríguez. Pero ahí sigue Ábalos, sin inmutarse, sin dimitir, y tratando de sobrevivir a esta crisis.

Este 12 de febrero de 2020, sin embargo, enfrentado a la primera sesión de Contro del Congreso en la nueva legislatura, Ábalos vivió todo tipo de reveses desde las bancadas rivales. Y eso que apenas unas horas antes, el Ejecutivo consiguió evitar que PP, Vox y Ciudadanos le montaran una comisión de investigación al ministro cuestionado.

Arrancó el líder de la oposición, Pablo Casado, con un largo argumento que se focalizó al final.

Pablo Casado : Usted por mucho que se mire al espejo no es Kennedy, pero a tiempo está de no seguir los pasos de Maduro, regresando al respeto de las insituciones y del Estado de Derecho. Señor Sánchez, cumpla la Ley y hágala cumplir que no es mucho pedir en democracia.

Pero fue mucho más contudente, como se esperaba, el líder de VOX, Santiago Abascal, que efectivamente sí hizo removerse en su silla al Presidente. Sánchez se levantó para decir que «lo que hizo Ábalos fue evitar una crisis diplomática con su intervención»:

Pero es que además en esta sesión plenaria desde primera hora estuvo agitada por el diario ‘El País’, que publicaba una información muy comprometida y que señalaba directamente al ministro dejándole a los pies de los caballos con la enésima versión del asunto:

Por fin le llegó el turno a José Luis Ábalos, preguntado por Valentina Martínez, del PP, en primera instancia: «Señor Ábalos, de todas las versiones que se han ofrecido de su encuentro con Delcy Rodríguez, ¿hay alguna que es verdad?»

Ábalos respondió así, entre gritos de ‘¡dimisión, dimisión!’:

A lo largo de estos días no solo han ocurrido muchas versiones sino muchas más interpretaciones y muchos propósitos confesados. Pero lo importante más allá de los detalles es lo que he conseguido: que se cumplieran las restricciones del Consejo de Europa de que esta señora no entrara al territorio y segundo, no añadir más problemas a las relaciones diplomáticas con un gobierno con el que tenemos embajadores que por cierto, restableció el Señor Rajoy.