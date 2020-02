El ‘Billy el niño’ que sí le gustaría a Pedro Sánchez: Un peligroso torturador de Maduro habría solicitado la ciudadanía española

Rafael Antonio Franco Quintero es equiparable al torturador franquista ‘Billy el niño’. El coronel del Ejército bolivariano es uno de los torturadores más reconocidos del régimen de Nicolás Maduro. Su historial de crímenes de lesa humanidad y violación de Derechos Humanos es más larga que su trayectoria en las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB), lo que le ha valido para haber sido sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

El Coronel Franco Quintero fue el director de Investigaciones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), donde se dedicó a la persecución, espionaje, captura y tortura de los presos políticos, estudiantes opositores y toda persona que era considera un objetivo por la ‘Revolución Bolivariana’, incluidos otros representantes del Ejército que no estaban a favor de Nicolás Maduro.

“Estados Unidos continuarán responsabilizando a las personas que están involucradas en el uso del régimen anterior de Maduro de la intimidación y la represión para atacar y silenciar a los opositores políticos, civiles inocentes y miembros de las fuerzas armadas”, dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, al momento de informar sobre la sanción internacional que recaía sobre Rafael Antonio Franco Quintero.

Es importante recordar que el Coronel Franco Quintero fue uno de los funcionarios que se encargó de torturar a Raúl Baduel (justamente quien encabezó la operación cívico-militar que restituyó en el poder a Hugo Chávez). Sus propios compañeros del Ejército han puesto de manifiesto lo nefasto que es el torturador chavista: “ese Coronel, en mi opinión, es un psicópata. Nunca imaginé que una persona así pudiese, no solo ser parte de la FANB, sino considerarse humano. Su paso por la Dgcim fue terrible”. ¿El motivo?, “él fue quien cambió toda la rutina y condiciones de encarcelamiento a condiciones infrahumanas”.

Quienes vieron cómo manejada la Dirección General de Contrainteligencia Militar aún guardan historias de la maldad de Rafael Antonio Franco Quintero:

“En una de las celdas habían cuatro jóvenes reos llaneros que tenían meses allí sin que sus familias supiesen si estaban vivos. Sus condiciones eran peores, ni siquiera se les permitía bañarse sino cada una o dos semanas, con la misma braga y ropa interior por no tener ningún familiar que se las llevase; usaban cuando se les permitía, la pasta y cepillos de dientes que les dábamos. Igual sucedía con el papel higiénico. No tenían ningún tipo de utensilio de higiene y su aspecto y conducta, dadas las severas condiciones, era como en las películas de guerra, que no levantan la cabeza y caminan arrastrando los pies; un grado de sumisión extremo provocado por este tipo de tortura blanca brutal, yo nunca había vivido o visto algo así”.