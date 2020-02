‘Delcygate’: Ábalos al borde del abismo tras el informe del CNI y la guerra sucia en su propio partido

La Brigada Operativa de Apoyo (BOA), fue encargada de coordinarse con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), para vigilar a la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, en el caso de que llegara a poner un pie en territorio español. Así lo hicieron y sobre este asunto redactaron un informe en el que detallan los eventos sucedidos el 20 de enero de 2020 en Barajas.

En el documento, al que tuvo acceso El Mundo, se dan detalles cronológicos de los movimientos de la mano derecha del dictador Nicolás Maduro, desde su aterrizaje hasta su salida del territorio español, y por ende, también de cada uno de los movimientos del ministro de Transportes, José Luis Ábalos y de su hombre de mayor confianza, Koldo García.

La Policía pudo conocer que Rodríguez aterrizó en el aeropuerto español a las 00:30, en un vuelo privado matrícula TC-AKE, procedente de Caracas, con ella también llegaron cinco personas, las cuales fueron identificadas en el informe: Yussef Abou Nassif Smaili, Kenny Antonio Díaz, Alejandra Carolina Bastidas, Jorge Andrés Jiménez y el ministro Félix Plasencia.

En la primera versión del ministro, negó haberse reunido con la sancionada vicepresidenta de la dictadura, dijo que su reunión fue una cortesía con su amigo Plasencia y negó con vehemencia su reunión con Rodríguez, aunque después haya salido a la luz que estuvo con ella en el avión y posteriormente en una sala VIP de la terminal.

Los efectivos del aeropuerto pudieron conocer que sobre Delcy pesaban dos alertas: «una prohibición de entrada en territorio Schengen, por Austria, con fecha en vigor de 27 de agosto de 2018 y fecha de fin de 26 de agosto de 2021» y otra que sería la estocada letal para Ábalos, «una Vigilancia Discreta, alerta de entrada y salida de España por la BOA con fecha de entrada en vigor del 19 de diciembre de 2019 y ceses el 19 de diciembre de 2020».

Es este detallado informe, el que deja por escrito que Ábalos estuvo en la terminal ejecutiva junto a su asesor Koldo García y personal de seguridad diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores. Con lo cual se desmonta la versión del ministro y sus defensores, quienes afirmaban que había llegado al lugar en calidad de secretario de Organización del PSOE.

El relato policial dejó conocimiento que Ábalos subió al avión y estuvo «despachando con los pasajeros durante una hora aproximadamente». También destaca que se acordó, sobre las 02.15 horas, que Delcy Rodríguez, junto a Félix Plasencia iban a permanecer en la sala VIP de la zona de tránsito de la terminal ejecutiva, afirmando que de esta forma la sancionada por la Unión Europea no entraría «en el territorio Schengen hasta la próxima salida del vuelo a Estambul».

«Se acordó», es decir, entre Delcy y José Luis, «Se acordó» que entrara a la sala VIP. Adiós a las versiones de Ábalos, este había afirmado que, el contacto con la chavista fue «fortuito», que había tenido que subir a la aeronave porque la mandataria del régimen chavista no podía bajarse y pisar territorio español. Según su equipo había sido «un saludo forzado por las circunstancias» y por «unos minutos».

Fue el propio Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana quien decidió, en una entrevista concedida a La Razón, meter a Grande-Marlaska en el asunto, negó la existencia de cualquier reunión y dijo:

«Como no sabía si lo podría ver (al chavista Felix Plasencia) por la semana que llevábamos en el Ministerio, fui a Barajas. Llegando al aeropuerto me llama el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que sabía por mí de su llegada, para decirme que la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, ha recibido una comunicación de la Embajada venezolana en la que le dicen que en ese avión también viaja la vicepresidenta, Delcy Rodríguez. Y me dice: ‘Ya que vas, procura que no baje del avión’, dijo Ábalos a La Razón.