Ábalos, el ‘héroe’ humilde del PSOE y del chavismo: «No me gustan los elogios ni en público ni en privado»

José Luis Ábalos se ha convertido en una especie de ‘héroe’ del PSOE y del chavismo. A pesar de haber sido desmentido por los medios de comunicación cada vez que ofrece una nueva versión del ‘Delcygate’, para los socialistas y para la dictadura bolivariana se ha convertido en una especie de ‘Che’ Guevara de la lucha por unir al gobierno progresista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias con el régimen criminal de Nicolás Maduro. Un reconocimiento que incluso le destacan en eventos públicos y donde se olvidan que, gracias a sus servicios al país, una violadora de Derechos Humanos pudo pasear, descansar y disfrutar del Aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez.

El ministro de Transportes y ‘número tres’ del PSOE fue alabado durante la toma de posesión de la nueva delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero. Justamente fue ella quien le dirigió unas palabras de apoyo por el «acoso sin precedentes» que está sufriendo, en referencia a las preguntas de los medios de comunicación y las medidas legales tomadas en su contra a raíz de la polémica por la reunión con la vicepresidenta de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, el pasado 20 de enero.

Calero ha denunciado que Ábalos está «sufriendo un acoso y persecución sin precedentes en la historia española». «¿Sabes por qué? Porque eres uno de los políticos más solventes de la actualidad española», ha aseverado dirigiéndose a él, entre aplausos de los asistentes al acto. En este sentido, Gloria Calero ha visto «solvencia» en la casi decena de versiones del ministro para ocultar un encuentro con una representante del chavismo sancionada por la Unión Europea por violación de Derechos Humanos y perseguida por Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico internacional.

La nueva delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana también agregó: «Paciencia, sigue mejorando las infraestructuras, sigue liberalizando los tramos de autopistas y sigue trabajando para que los jóvenes puedan emanciparse a viviendas dignas y con precios asequibles».

José Luis Ábalos, convertido en el nuevo héroe del PSOE y del chavismo, aprovechó el acto para presumir de humildad. El ministro de Transportes ha arrancado su discurso haciendo un inciso para agradecerle estas palabras, remarcando que no le gustan «los elogios ni en público ni en privado: en privado me superan y en público me avergüenzan. «Lo agradezco desde el cariño, pero no me hace falta».

«Tengo claro para qué, por qué y a quiénes no les gusta mi compromiso político», ha zanjado el también secretario de Organización del PSOE, para continuar con su intervención institucional.