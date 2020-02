El PSOE y Podemos ‘culpan’ a 88 empresas españolas de ‘presionarles’ a negociar con el chavismo

El régimen de Nicolás Maduro tiene en su mano al gobierno de Pedro Sánchez. El tirano latinoamericano afirmó que España es “amigo” de la dictadura, una incómoda situación que reconoció el diputado del PSOE, Felipe Sicilia, durante una breve entrevista con Susanna Griso en el ‘Espejo Público’ de este jueves 13 de febrero, donde reconoció que el ‘gobierno progresista’ le teme a la dictadura chavista:

“Tenemos intereses económicos, empresariales y lo más importante a 150.000 españoles que viven en Venezuela, y por eso el gobierno tiene que ser sensible con las relaciones que mantiene con el gobierno venezolano y también con la oposición venezolana”, indicó.

Una postura similar a la que describió Juan Carlos Monedero durante la presentación de su libro en Tres Cantos (Madrid), donde explicó que:

“Pedro Sánchez reconoció a Juan Guaidó por la promesa de Donald Trump de que, en un mes, Nicolás Maduro estaría fuera del poder. Ahora ha pasado un año. Entonces son las empresas españolas las que están regañando a Pedro Sánchez y pidiéndole que dejen de hacer el pendejo”, afirmó el confundador de Podemos. “El PSOE sólo ha venido ganando un poco de sensatez”, sentenció.

A pesar de que el socialismo suele criticar que la derecha es complaciente con el sector empresarial, sus afirmaciones apuntarían a que Pedro Sánchez está hincando la rodilla al régimen chavista a cambio de que mantenga los ingresos millonarios de las empresas de España en Venezuela. En concreto, se está teniendo “sensibilidad” con un régimen acusado de violar Derechos Humanos a cambio de la tranquilidad de las 88 empresas españolas que se encuentran en Venezuela actualmente.

Los datos publicados por ICEX España Exportación e Inversiones apuntan a que no llegan a 100 el número de firmas españolas radicadas en el país caribeño, siendo las que, según las versiones del PSOE y Podemos, estarían forzando al ‘gobierno progresista’ a hincar la rodilla ante la dictadura bolivariana. A pesar de que el número de empresas no parece muy impactante, sí hay que destacar la presencia de ‘pesos pesados’ de la economía de España.

Por ejemplo, el informe de ICEX España Exportación e Inversiones a junio de 2018 (el más reciente que se encuentra en su web), desvela que actualmente hacen negocios en Venezuela algunas multinacionales como Acciona (agua e infraestructuras), ACS, CAF, Duro Felguera, Elecnor, Iberdrola, Inditex, Mapfre, Meliá Hotels, Millard Filters, NH Hotel, Sanitas, Técnicas Reunidas y Telefónica.

Sin olvidar a otras firmas como son Editorial Planeta, EFE, Grupo Editorial Santillana, la Universidad Antonio de Nebrija, Air Europa, Iberia, Abanca, Banco Santander y BBVA. Sin embargo, la mayor polémica recae en Repsol, siendo la empresa que ha salido en los medios de comunicación a partir del polémico encuentro entre la vicepresidenta de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, y el ministro de Transportes, José Luis Ábalos.

Vender PDVSA

El director del diario venezolano El Nacional, Miguel Henrique Otero, afirmó tener la clave del motivo detrás del polémico encuentro.

Henrique Otero, quien fue entrevistado por Voz Pópuli, cree que la reunión tiene un fin comercial. En concreto, el régimen buscaría vender su gran motor económico, PDVSA, a la empresa española, Repsol.

“Pdvsa no tiene dinero pagar a las multinacionales con las que trabaja, ni para comprar materiales. Solo pueden mantener la producción más sencilla, pero no pueden hacer inversiones ni mantener los pozos. Lo que están intentando es vender la empresa, que una compañía gestione todo a cambio de un impuesto. ¿Lo podrán hacer? No lo sé”, señaló. La clave para lograrlo pasaría por una privatización de la principal petrolera del país.

“En ese proceso, Repsol es un factor fundamental (…). Es una de las dos o tres empresas con las que están pensando privatizarla (a Pdvsa)”, añadió.