¡Sánchez, te has ‘lucido’! Pablo Iglesias, alérgico a la palabra España y dopado por Irán, tendrá acceso al CNI

¡Dios nos coja confesados con la decisión de Pedro Sánchez de entregar los secretos de Estado a Pablo Iglesias!

El mismo presidente del Gobierno que dijo en su momento que no podría conciliar el sueño si tenía al líder de Podemos controlando algo tan estratégico como el CNI, acaba de retorcer la legislación para que pueda estar vigilando a los espías y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Dicho en plata, la zorra cuidando del gallinero. ¿Qué podría salir mal?

Porque este Pablo Iglesias vicepresidente segundo del Gobierno no dista en nada de ese líder de Unidas Podemos con vínculos muy enraizados con regímenes tan poco higiénicos como los de Irán y la Venezuela chavista.

Nadie entiende cómo alguien que se ha jactado por activa y por pasiva de haber colaborado con Irán puede estar ahora conociendo secretos de Estado tan sumamente sensibles y que en el Gobierno de Sánchez pretendan que el político morado vaya a preservar la confidencialidad de los datos que se le pongan sobre la mesa.

Lo que es evidente, demostrado además con un informe policial, es qye el Gobierno de Irán pagaba incluso las facturas de teléfono móvil de Pablo Iglesias: su línea telefónica estaba dada de alta a nombre de Mahmmoud Alizadeh Azimi, el ciudadano iraní que dirige Hispan TV en España y donde el hoy vicepresidente segundo dirigió y presentó Fort Apache.

Incluso, cuando Podemos concurrió por vez primera a unas elecciones generales, el 20 de diciembre de 2015, Pablo Iglesias estuvo cobrando de Irán la nada despreciable cantidad de casi 100.000 euros, con un último pago en noviembre de 2015.

ALERGIA A LA PALABRA ESPAÑA

Lo que destroza cualquier pituitaria es que quien hasta no hace mucho se declaraba alérgico a pronunciar la palabra España quiera conocer de primera mano informaciones que afectan directamente a la seguridad y a la integridad del país.

En 2014, cuando ya Podemos era una realidad en el tablero político y ante un grupo de jóvenes en unas jornadas en Huesca, soltaba esta perla para el mármol:

No sé si os dais cuenta de que yo cada vez que voy a los medios de comunicación hago contorsionismo para decir: Esos patriotas de pulserita roja y gualda que venden la soberanía a Bruselas. Ser patriota es defender los servicios públicos, ser patriota es defender los derechos sociales. Yo no puedo decir España. Yo no puedo utilizar la bandera rojigualda. Yo puedo decir que soy un patriota de la democracia y por eso estoy a favor del derecho a decidir y de que la educación y la sanidad sean públicas. La identidad España para la izquierda, una vez terminó la Guerra Civil, está perdida. No sirve para hacer política en Cataluña, en Galicia ni en el País Vasco y es un agregador con el que gana la derecha.