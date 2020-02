Felipe González no se muerde la lengua y ve ‘gato por liebre’ en la entrada de Pablo Iglesias al CNI

A Felipe González no le está gusta nada lo que hace el gobierno de Pedro Sánchez. Para el expresidente del Gobierno no existe una relación entre la competencia Social de Pablo Iglesias y la Agenda 2030, por lo que ha mostrado su crítica a la entrada del vicepresidente segundo a la ‘Comisión Delegada para Asuntos de Inteligencia’ que controla la actividad del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). En otras palabras, considera que el PSOE y Podemos están intentando ‘dar gato por liebre’.

Felipe González ha lanzado su dura crítica términos en la conferencia que ha pronunciado en la Asamblea General de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) 2020, donde ha pedido que desde el ‘gobierno progresista’ le «expliquen» la relación que existe entre las competencias de Iglesias y esta comisión.

Así, ha ironizado: «Me sorprende que tan preocupado como está el vicepresidente por sus dos ámbitos de competencia, lo Social y la Agenda 2030, quiera estar en la única comisión delgada que no se ocupa de eso que es la del servicio de inteligencia».

Asimismo, el expresidente del Gobierno ha reclamado explicaciones al PP por su negativa a renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hasta que no se cambie la ley, pese a que no modificó la norma durante los años que estuvo en el Gobierno con mayoría absoluta. «Ah no, que entonces no me convenía», ha bromeado.

Para González, «primero hay que renovarlo y después cambiarla si hay que cambiarla. Si no, todas las normas serán ad personam», ha concluido.

Mentiras desde el PSOE

Pedro Sánchez decidió meter con calzador a Pablo Iglesias en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia, y con ello dar acceso libre al líder de Unidas Podemos a los secretos del Estado, así lo desveló el pasado sábado 22 de febrero de 2020 el diario El Mundo.

La noticia trascendió por el riesgo que esto representa para España, y no porque lo diga cualquiera, fue el propio Pedro Sánchez quien mintió a la cara a Susanna Griso (y ella daba claras señales que se lo creía todo) al decir que no pondría en el peligro al país colocando a Pablo Iglesias al frente de la inteligencia española.

«España no se merece el cambio que me está proponiendo Podemos, con Iglesias como vicepresidente controlando el CNI (Centro Nacional de Inteligencia) y con el apoyo directo o indirecto de los independentistas».

Las imágenes se han recuperado en las redes sociales gracias a un tuit publicado por el diputado de Ciudadanos, Toni Cantó.