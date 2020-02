Mentiroso pero no tonto: Sánchez le endilga a Ábalos el marrón de tener que rendir cuentas ante el juez

El presidente del Gobierno español ha estado este martes 25 de febrero en el Senado, allí ha tenido que comparecer para dar la cara por la muy famosa reunión de su ministro José Luis Ábalos con la chavista Delcy Rodríguez.

Y el mensaje de Pedro Sánchez ha dejado claro que será el ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana el que cargará con la mochila ante la justicia por lo sucedido en Barajas la madrugada del pasado 20 de enero del 2020.

«El señor Ábalos consideró con muy buen juicio, a mi juicio, que era preferible la segunda vía, es decir, entre forzar o evitar un crisis diplomática, el señor Ábalos eligió lo segundo, evitar una crisis diplomática«, dijo Sánchez para aclarar a viva voz que la decisión de permitir la entrada de la segunda de Maduro fue de Ábalos, aunque muchos, como el propio Eduardo Inda, han opinado que en realidad las órdenes de recibir a Delcy llegaron desde la Moncloa, sería otra mentira más.

De manera pública y privada Pedro Sánchez ha manifestado que no pretende dejar caer al secretario de Organización del PSOE, sin embargo, los ocurrido en Barajas han salido del marco político, donde el socialcomunismo no ha asumido ninguna responsabilidad, y ya está en manos de la justicia, es en ese punto donde Sánchez ya no pretende acompañar a su fiel «amigo».

Pero no conforme con esto, Sánchez ha descrito a viva voz que su gobierno prefiere afrontar lo que venga desde la Unión Europea por incumplir las leyes, antes que entrar en conflicto con la dictadura de Nicolás Maduro, a quienes incluso reconoció por ostentar «la representación oficial de su país ante los organismos internacionales y ante 180 países del mundo».

«Sobre la vicepresidenta primera de Venezuela pesa una sanción europea que le prohibe la entrada en territorio legal europeo, había dos maneras de evitar que esto sucediera, la primera era generando una crisis diplomática con un Gobierno que, al margen de las consideraciones que tengamos todos los grupos parlamentarios aquí presente, ostenta la representación oficial de su país ante los organismos internacionales y ante 180 países del mundo y la segunda vía que había era generando una crisis diplomática».

El caso Ábalos ante la Justicia española

La justicia española ya está avanzando en el ‘Delcygate’, todas las denuncias presentadas en Madrid ya están en manos del juez que se encargará de llevar el caso, se trata de Antonio Serrano Arnal, el mismo juez del caso Rato.

Este Juez ya tiene en sus manos la denuncias interpuestas en los juzgados por el Partido Laocrata, el Partido Popular, Vox y Ciudadanos.

El juez Adolfo Carretero se había hecho cargo de la denuncia del Partido Popular ante la magistrada número 77, que adoptó medidas cautelares para evitar que se borraran las imágenes que guardan los eventos ocurridos en el Aeropuerto de Madrid Barajas, pero el magistrado decidió inhibirse porque la querella introducida por el Partido Laocrata, registrada con anterioridad, trata los mismos hechos y las mismas personas denunciadas.

A pesar de que las denuncias fueron presentadas por los cuatro partidos, el aforamiento del ministro conllevara a que el asunto tenga que ser resuelto en Tribunal Supremo, allí, específicamente en La Sala de lo Penal, ya Vox y los laócratas introdujeron denuncias por prevaricación, por lo cual ambas vías se encuentran avanzadas.