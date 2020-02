Se agota el cachondeo con el ‘Delcygate’: el juez pide a Interior el protocolo del aeropuerto y nombres de los funcionarios

Las risas y las bravuconadas de Ábalos en el Congreso y con los periodistas tienen fecha de caducidad.

Este martes 27 de febrero de 2020 se ha conocido que el Juez que investiga la reunión entre el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos con la sancionada Delcy Rodríguez ha solicitado al Ministerio de Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska, el protocolo de funcionamiento vigente en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, pero no se ha quedado allí y ha solicitado información concreta de los funcionarios encargados de que se cumplan las directrices establecidas en tales normativas, según ha adelantado El Mundo.

Una solicitud que permitirá al magistrado del juzgado 31 tener conocimiento concreto del marco legal y de las responsabilidades vinculadas con los hechos del 20 de enero de este 2020, sobre el cual Ábalos ha mentido en diferentes ocasiones y que el propio Pedro Sánchez ha evitado dar explicaciones en el Congreso y en el Senado.

El Juez encargado del también llamado caso Ábalos es Antonio Serrano Arnal, el mismo juez del caso Rato. El magistrado ya tiene en sus manos la denuncias interpuestas en los juzgados por el Partido Laocrata, el Partido Popular, Vox y Ciudadanos.

El juez Adolfo Carretero se había hecho cargo de la denuncia del Partido Popular ante la magistrada número 77, que adoptó medidas cautelares para evitar que se borraran las imágenes que guardan los eventos ocurridos en el Aeropuerto de Madrid Barajas, pero el magistrado decidió inhibirse porque la querella introducida por el Partido Laocrata, registrada con anterioridad, trata los mismos hechos y las mismas personas denunciadas.

A pesar de que las denuncias fueron presentadas por los cuatro partidos, el aforamiento del ministro conllevara a que el asunto tenga que ser resuelto en Tribunal Supremo, allí, específicamente en La Sala de lo Penal, ya Vox y los laócratas introdujeron denuncias por prevaricación, por lo cual ambas vías se encuentran avanzadas.

El único testimonio que ha puesto negro sobre blanco lo acontecido por el ‘Delcygate’, y que incluso está certificado ante notario, es el de un vigilante de la empresa Ilunion, que actualmente está suspendido por dos meses de empleo y sueldo.

El trabajador de la empresa que pertenece a la ONCE, se atrevió a atestiguar todos los acontecimientos de los que fue testigo aquel 20 de enero, a continuación lo reproducimos de forma íntegra:

«Sobre las 23:10 horas me desplazo por zona aire, desde pistas a recoger los informes diarios y documentación a los puestos del FBO y dique sur.

Llegando al FBO se encontraba personal de la Embajada de Venezuela, indicando que venían a recepcionar a los pasajeros que llegaban del vuelo de Caracas. No habiendo presencia policial extraordinaria. Solo había policía de puesto y guardia civil habitual.

De ahí me traslado a la T1 para entregar la documentación y a las 23:45 h aproximadamente junto con una compañera me traslado al FBO para apertura del filtro de seguridad de 00.00 a 2.00 de la mañana.

Y volviendo al FBO (terminal ejecutiva) percibo una presencia de vehículos policiales no habituales en el lugar. Una vez accedido a la zona observo la presencia de entre 15 y 20 policías nacionales y entre 6 y 8 guardias civiles. Posteriormente los compañeros salientes me comunican que una de las personas del vuelo de llegada no puede salir, acceder a territorio nacional.

A las 00:05 horas bloqueo las puertas de acceso (que conectan zona aire-tierra). Aproximadamente a las 00.10 00:15 h llega el ministro Ábalos cruzando el arco detector con otra persona (al que posteriormente identifico por fotografía como Koldo García Izaguirre) queriendo acceder directamente a zona restringida, no pudiendo hacerlo porque ya había cerrado la puerta de acceso.

Viendo que no pueden acceder, se quedan viendo a través de los cristales si llega el avión al parking cercano a esa puerta. Vuelven al hall de las instalaciones.

Uno de los acompañantes de Ábalos al que posteriormente identifico como Koldo García Izaguirre, yendo detrás de uno de los Comisarios de Policía nacional, pretende acceder a zona aire sin identificarse. En ese momento le llamo la atención y me responde: «yo no tengo porqué identificarme».

En dichas instalaciones mantiene encuentro el Ministro Ábalos y su acompañante con los responsables de seguridad del Cuerpo Nacional de policía del aeropuerto.

A las 00.25 horas accede uno de los comisarios del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas comunicándome que José Luis Ábalos y tres personas le acompañan a zona restringida (pistas) sin pasar ninguna medida de seguridad con el objeto de acceder al avión.

En torno a las 01:30 horas regresan de la zona de pistas el Ministro con las personas que le han acompañado junto con los miembros que llegaban del vuelo de Caracas. Desde mi posición no puedo certificar los movimientos que realizan en pistas pese a que sí compruebo que se dirigen al parking de aviones (rampa 79 donde posteriormente me confirman que se encontraba el avión de Delcy Rodríguez.

Tuve que llamar la atención a un pasajero de este vuelo porque accedió a zona pública sin presentar su pasaporte. posteriormente miembros de la Policía nacional de aduanas realizaron su trabajo con los demás miembros del vuelo viendo como les introdujeron a una de las Salas que pertenece a la empresa Sky Wallet. Y que se encuentra en zona pública, una vez traspasado el control fronterizo. A partir de las 01:30 horas los pasajeros del vuelo procedente de Venezuela son alojados en las zonas vips de la Terminal Ejecutiva.

El personal de Sky Wallet traslada dos carros con maletas al exterior de la zona pública para ponerlos en los vehículos sin pasar ningún control de aduanas, el personal de la empresa Sky Wallet me comunica que van a ampliar una hora más la apertura del filtro. A las 02:15 observo como el Ministro Ábalos se marcha de las instalaciones con su personal de seguridad quedando Koldo García Izaguirre acompañando en todo momento a los pasajeros del vuelo. Simultáneamente me pongo en contacto con los mandos para decirles que a las 03:00 h cerraré las puertas de tránsito tierra-aire y me preguntan cómo podrán acceder a la zona restringida exigiendo que se queden abiertas las puertas de paso hacia los aviones y yo les comunico que para eso deben ponerse en contacto con CGA (Centro de Gestión de Aeropuertos)

En torno a las 02:25 horas llega la tripulación del vuelo Caracas para trasladarse a su hotel, en ese momento observo como Koldo García Izaguirre intenta convencer que ese mismo avión privado salga destino a Turquía lo antes posible y llevando a los pasajeros con ellos. Escucho al personal de Sky Wallet comunicar a Koldo García Izaguirre que el vuelo es imposible que salga antes de las 14:00 horas de ese mismo lunes.

A los pocos minutos me llama el inspector de guardia informándome que me quedo toda la noche porque han solicitado apertura del filtro toda la noche. De 04:00 a 06:00 hay una apertura de filtro de otra compañía aérea de un vuelo de salida. Sobre las 04:30 accede la tripulación del vuelo de salida. Minutos después me llama por teléfono el CGA para preguntarme qué personal estaba accediendo a zona restringida y de qué vuelo ya que lo han visualizado por las cámaras.

Se monta un servicio especial y extraordinario de custodia policial compuesto por 4 agentes de policia nacional y dos agentes de la guardia civil que permanecen custodiando la zona pública de la zona ejecutiva al menos hasta que yo abandono a las 06:00 horas momento en el que me sustituye mi relevo.

Durante toda la noche estuvieron transitando por las salas que componen la zona Vip de la Terminal Ejecutiva donde se encuentran dos Salas Vips y una tercera para la tripulación. Koldo García Izaguirre permanece en todo momento acompañando al pasaje venezolano al menos hasta las 06:00 instante en el que me hacen el relevo los compañeros entrantes. Realizo un informe detallando que José Luis Ábalos y tres personas más han accedido a zona de seguridad sin pasar medidas de seguridad.

En el informe detallo que José Luis Ábalos y tres personas más acceden a zona restringida sin pasar medidas de seguridad autorizados y acompañados por Comisarios de Policía nacional del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas. Al día siguiente, volviendo a hacer la misma rutina del día anterior recogiendo los informes y documentación del día, observo que el informe del turno de la mañana recoge una incidencia con la pasajera del vuelo de caracas que no quería pasar las medidas de seguridad y que iba en un vuelo de Qatar Airways».