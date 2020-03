La nueva payasada Garzón y del ala más comunista del gobierno de Sánchez: regular los cromos del FIFA

Como si España no tuviese problemas reales por resolver, el ala más comunista del actual gobierno de Pedro Sánchez se está empleando a fondo, pero para resolver cosas tan graves como los sistemas de cobros del FIFA, todo esto como parte de la comparecencia ante la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados.

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha anunciado que tomará medidas contra las ‘loot boxes’ para así impedir los supuestos abusos contra los consumidores de videojuegos, que pagan pequeñas cantidades por premios aleatorios, como si fuese un sorteo o una lotería, vamos un problema vital para España.

Para el ministro, se trata de un sistema de recompensas aleatorias que lleva a que «una niña de 15 o 16 años pida a su padre 10 euros, y otros 10, y otros 10», lo cual representa un primer paso hacia los a comportamientos «compulsivos» que preocupan a su cartera ministerial porque incentivan a los menores a relacionarse con el juego problemático.

Garzón también ha anunciado medidas para incentivar el consumo de alimentos saludables, por lo que afirmó que está estudiando cambios en el etiquetado de los productos. Pero, también anunció que, además del etiquetado, está estudiando medidas de fiscalidad, publicidad y formación e información, para intentar cambiar los patrones de consumo de los ciudadanos.

Es parte del resultado de haberse inventado una cartera ministerial como parte del reparto de poder entre el PSOE y Unidas Podemos, en este caso, quitando competencias que antes estaban en Hacienda y Sanidad para meterlas en un cajón que ahora se llama Ministerio de Consumo.

Aunque hay algunos muy contentos con el trabajo de Garzón, como Ruben Sánchez, portavoz de Facua, que cada día felicita a su ministro favorito por el trabajo que hace y además suele señalar como parte del trabajo del hombre de Izquierda Unida es poner en práctica las propuestas que llegan desde FACUA, algo que ya se veía venir cuando se anunció la creación de una cartera específica para Consumo:

«Si nos ponemos en lo peor este Ministerio no va a tener la excusa de decir que la Sanidad es algo muy importante, que requiere mucho trabajo y mucho esfuerzo, y que por lo tanto no puede dedicar tiempo a consumo…, porque este Ministerio solo se va a dedicar a un tema, a Consumo, declaró a El Salto, Rubén Sánchez.

Las redes sociales no han parado de hacer todo tipo de comentarios respecto de esta iniciativa del ministro de Consumo, para muchos parece ser poco importante, otros apuntan a la falta de foco del gobierno de coalición, mientras que algunos ya señalan los excesos del comunismo en las decisiones individuales de la gente.

Que le importara a garzón en lo que se gasta el dinero la gente o se deja de gastar si yo me quiero gastar 10mil euros en cromos del fifa me los gasto por que es mi dinero que no es el caso pero vamos que no le veo el problema a que te gastes tu dinero en lo que quieras

— David Bermudez (@DaviidGTK) February 29, 2020