Juan Carlos Quer dinamita en un soberbio tuit el feminismo de pegatina de Pedro Sánchez

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, se ha lanzado de hoz y coz en la ‘semana fantástica’ del feminismo y ha hecho bandera del 8-M con la nueva ley de libertad sexual propulsada por Irene Montero, aunque corregida en algunos aspectos (hasta en los ortográficos) por Carmen Calvo la vicepresidenta primera.

Por supuesto, el ‘okupa’ de La Moncloa ya ha pedido ponerse al frente de la manifestación del próximo 8 de marzo de 2020 vendiendo que esta nueva legislación pone a España en la vanguardia del feminismo y que la misma convertirá a la nación en vanguardia del movimiento en defensa de las mujeres.

Lo que llama la atención de la defensa a ultranza del jefe del Ejecutivo español y líder de PSOE de las mujeres es que, de repente, se le olvide que alimañanas como José Enrique Abuín, ‘El Chicle’, que asesinó previo forzamiento sexual a Diana Quer, no sean contemplados en esa ley tan ‘maravillosa’ porque, hay que recordarlo, el nuevo Gobierno social-comunista pretende derogar la prisión permanente revisable para sujetos de esa calaña.

Por eso, el padre de Diana, Juan Carlos Quer, le ha vuelto a recordar a Pedro Sánchez una obviedad como una catedral, algo de cajón en un presidente que se jacta de defensor de las mujeres, pero que luego parece olvidar cuando se trata de poner en la calle a asesinos y violadores confesos de mujeres y jóvenes como es el caso de ‘El Chicle’.

Asimismo, Quer señaló que su hija dijo claramente que no antes de perecer a manos de José Enrique AbuíN, algo que debería de hacer reflexionar al presidente del Gobierno y también a su socio en Moncloa, los de Unidas Podemos:

Situarse a la bandera del feminismo es evitar que asesinos y violadores reincidentes vuelvan a cometer asesinatos y violaciones. Psoe y Podemos pretender derogar aún la Prisión Permanente Revisable.Protejan a la mujer de verdad. Diana dijo NO, por ello murió.Lecciones las justas

AMPLIO RESPALDO AL PADRE DE DIANA QUER

El mensaje rápidamente contó con el respaldo de cientos de tuiteros que, de paso, aprovecharon para brear a Pedro Sánchez:

Los estupidos sacan y avalan leyes estupidas. Diana dijo alto y claro NO y ya sabemos el final.

Imaginaos otro supuesto, Hoy «si es si», pero mañana me arrepiento, te denuncio y te arruino la vida ……@psoe y @PODEMOS No arreglaran el problema porque ellos son el problema

