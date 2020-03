La guerra civil entre PSOE y Podemos en el Gobierno se traslada a RTVE

La guerra civil que se está produciendo en el Gobierno de España entre el PSOE y Unidas Podemos, y ahí tienen el ejemplo de lo que ha pasado con la ley del ‘sí es sí’ y las tensiones entre Carmen Calvo e Irene Montero, tiene su prolongación en RTVE y el control de la misma.

El panorama actual en los pasillos de Torrespaña es un verdadero campo de minas. Con un concurso por sacar adelante para nombrar a un presidente de la corporación que releve de una vez por todas a Rosa María Mateo, nadie se fía de nadie y el cruce de puñales se palpa en el ambiente.

Ahora mismo, el PSOE es de los que está por la labor de arrasar con todo el espíritu de los tristemente famosos ‘viernes negros’.

A la tropa de Pedro Sánchez ya no le son útiles aquellos que salían con sus camisetas negras y mordazas a denunciar la supuesta manipulación del Partido Popular e incluso, si por los socialistas fuera se quitarían de encima a Xabier Fortes, presentador de ‘Los Desayunos‘ y uno de los más activos en esas concentraciones semanales.

El gran problema que tiene el PSOE es que no sabe cómo poder sacar adelante el concurso para elegir a un nuevo presidente después de los casi dos años que lleva Rosa María Mateo al frente de la corporación como administradora única provisional. Esta periodista está más que amortizada, pero mientras no haya concurso no le queda más remedio al Ejecutivo que seguir sosteniéndola en el cargo.

El principal temor que tienen en las filas socialistas es que Podemos pudiera hacerse con el ‘mando a distancia’ de la radio y televisión públicas.

Una fuente interna de RTVE lo expresa de manera muy clara:

El pánico que tiene Moncloa al coronavirus es proporcional al miedo que existe a que el partido de Pablo Iglesias se haga con el control de Torrespaña.

¿UN CAC A LA ESPAÑOLA?

Esa misma fuente también cuenta a Periodista Digital que un alto cargo de Pedro Sánchez guarda celosamente en una carpeta un proyecto similar al Consejo Audiovisual de Cataluña, el CAC:

La idea es buscar una fórmula para repartirse los cargos y sofocar las rebeliones que existen dentro de la cadena pública.

LOS SINDICATOS, A PUÑALADAS

A todo esto, tampoco el clima sindical está precisamente relajado.

UGT y CCOO están luchando a brazo partido por hacerse con el control de la información. El primero de los sindicatos, de corte socialista, apoya sin fisuras a Enric Hernández como director de Información y Actualidad que es el hombre designado por Moncloa y, más concretamente, por el asesor áulico de Pedro Sánchez, Iván Redondo.

Comisiones, con ínfulas comunistas, está a verlas venir por el momento, pero acechando para dar el golpe de gracia.

FRENTE ABIERTO CONTRA ‘EL CLAN DEL SOMBRERO’

Dentro de la propia casa de RTVE hay un enfrentamiento directo entre ese trío que conforman UGT, Enric Hernández e Iván Redondo contra el llamado ‘Clan del sombrero‘, en honor a la fenecida Alicia G. Montano, y concreto contra dos de sus ‘integrantes’, Fran Llorente y la que fuera directora de Informativos, Begoña Alegría -¿Quien es la mujer del sombrero?–

EL CONSEJO DE INFORMATIVOS, PARTIDO EN DOS

El Consejo de Informativos de RTVE, ese que va también repartiendo carnets sobre libertad de expresión e informes sobre el trabajo de otros compañeros está partido entre los que apoyan al PSOE y los que se apoyan a sí mismos, aquellos que están simplemente al sol que más calienta, arrimándose al poder y vendiendo su alma al diablo con tal de no perder sus canonjías.