La Ministra de Igualdad, Irene Montero, aplaude que los niños dejen de ir a clase: «Gracias por luchar»

Toda una ministra del Gobierno de España, aplaudiendo que los estudiantes dejen de ir a clase.

Esta es Irene Montero, que ha jaleado desde su perfil oficial la «huelga estudiantil feminista», en vísperas del 8 de marzo.

Huelga estudiantil feminista. Siento no haber estado cuando habéis llegado porque este Ministerio es vuestro. Gracias por luchar 💪🏼🙌🏼 pic.twitter.com/2WD4wesK4t

«Siento no haber estado cuando habéis llegado porque este Ministerio es vuestro», les decía a los estudiantes allí congregados. Y remataba su dantesco mensaje así: «Gracias por luchar».

«Muy bien, aplaudiendo que dejen de ir a clase», «ese ministerio es cualquier cosa, así salen las leyes que salen», «ahí, pasando de ir a clase, no vaya a ser que aprendan a pensar y se rían de las gilipolleces que dices», «como el 8 de marzo es domingo, pues se cogen el viernes», eran algunos de los comentarios más sarcásticos que llegaban en forma de menciones.

El ministerio es cualquier cosa menos un ministerio: lugar de celebración de cumpleaños, manifestódromo…. Así salen las leyes que salen. Pero no pasa nada, está mi chico para defenderme que soy muy feminista, válida y preparada.

Claro, es que el domingo no hay clase….

Asimile que siendo Ministra, las manisfestaciones no son para que usted vaya, sino para que escuche las reivindicaciones. Y asimile también que no tiene la edad para de los tudiantes, aunque la mental no lo parezca.

