Radiografía de la indolencia de Pedro Sánchez con el coronavirus: un tuit en 39 días y ninguneo de 35 víctimas fatales

El pasado 31 de enero se registró el primer caso de coronavirus en España, luego de transcurridos 39 días, ya son 31 personas fallecidas y más de 1.200 contagiados de la enfermedad contagiosa en el país, mientras que Pedro Sánchez ha transmitido la tranquilidad de su día a día en las redes sociales.

El presidente de España ha dedicado sus esfuerzos a hacer propaganda de diversos temas, a actos del PSOE, a condenar ataques contra sus compañeros, a atacar al Partido Popular, pero no ha tenido tiempo o no ha querido hablar del coronavirus ni de sus víctimas.

Desde el pasado 31 de enero el presidente de España ha tuiteado o retuiteado en 212 oportunidades, de estos tuits, apenas 13 han sido para referirse a la crisis del coronavirus, 12 para hablar del coronavirus en España y 3 de estos los publicó el pasado 9 de marzo después de que la Comunidad de Madrid anunciara la suspensión de la actividad en escuelas y universidades.

El ejecutivo español ha querido enviar mensajes de calma, de situación controlada, incluso en un comunicado difundido por la Moncloa el pasado lunes 9 de marzo se citó al presidente con una frase que no tiene relación con el índice de contagio de la enfermedad en España: «No nos vamos a precipitar».

Llama especialmente la atención que, por ejemplo, el presidente de España publicó 9 mensajes de la red social para referirse al 8-M y promover un evento en el cual se concentraron cientos de miles de personas en toda en España, (solo en Madrid fueron 120.000 personas) un importante foco de propagación de la enfermedad y ya se conoce que una edil del PSC estuvo presente en los actos de Barcelona después haberse reunido, en tres oportunidades, con un compañero que dio positivo a la contagiosa enfermedad.

La frialdad y la lejanía de Pedro Sánchez con las víctimas del Covid-19 también puede palparse en la cuenta de Twitter del socialista, apenas un tuit ha publicado para dedicar sus «condolencias a los fallecidos por el coronavirus», lo hizo el pasado 4 de marzo de 2020. Mientras que ha dedicado 12 tuits a otro tipo de muertes, sobre los cuales prioriza a las víctimas de violencia machista a los que ha dedicado 8 mensajes con los nombres de las víctimas y su repudio ante los hechos.

Otros de las mensajes de Sánchez respecto del coronavirus en España fue un retuit, el pasado de 1 febrero, a un mensaje del ministro de Sanidad, en el cual se destacaba «los sistemas de control y detección» estaban dando «sus resultados», mientras que en otro mensaje afirmó: «España tiene un sistema sanitario fuerte y red de alerta y detección con expertos profesionales que desde el primer minuto trabajan siguiendo las recomendaciones de la OMS».

Uno de los tuits que a día de hoy resulta escandaloso fue publicado el 04 de febrero, cuando el presidente socialcomunista envió toda su «solidaridad y apoyo» a la comunidad China, sin tener en cuenta lo que le venía a España por la inacción del Gobierno que no puso en práctica ninguna acción preventiva ante el brote de la enfermedad.

Me he reunido con la Asociación de Chinos en España para trasladarles nuestra solidaridad y apoyo ante el brote de #coronavirus que padece su país. Lamentamos la posible estigmatización que la comunidad china pueda estar sufriendo.

Las personas no son un virus, la xenofobia sí. pic.twitter.com/K9emwmix1g

— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 4, 2020