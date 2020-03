Pedro Sánchez entra en convulsión cuando le preguntan por la manifestación del 8-M en medio de la explosión del coronavirus

La autocrítica y el reconocimiento de los errores no forma parte del repertorio de Pedro Sánchez, pero sí la soberbia y una gran capacidad de tirar balones fueras, algo que demostró en la rueda de prensa del 10 de marzo de 2020 donde finalmente dio la cara para hablar, por unos 40 minutos, acerca de la crisis del coronavirus en España.

Inicialmente, el actual presidente del Gobierno mantuvo algunas poses, se ciñó a un discurso muy elaborado y en el momento de las preguntas mantuvo una buena cercanía con los periodistas presentes, sin embargo, una interrogante relacionada con la manifestación feminista del 8 de marzo en plena explosión del coronavirus generó una transformación que lo regresó al modo Sánchez de manera abrupta.

El periodista Juama Romero de El Confindencial le preguntó al presidente si había «autocrítica por parte del Gobierno» y lo razonaba al decir que el Ejecutivo había sido «criticado por haber actuado tarde y que incluso erró al haber permitido la manifestación del 8 de marzo en Madrid» y añadió que «algunos partidos así se lo han reprochado».

Evidentemente era una pregunta esperada, sin embargo, no todos (y no siempre) los jugadores están preparados para el momento cumbre. Unos ocho minutos de respuesta se tomó el presidente del gobierno socialcomunista intentar responder, primero quiso tirar de datos, luego intentó aparentar que entraba al trapo, pero como él mismo se dio cuenta que no había respondido, volvió a intentarlo una vez más, todo ello para terminar responsabilizando a los científicos.

«En relación con el 8 de marzo, y al planteamiento que has hecho de si el Gobierno llega antes o después, hay que distinguir dos dimensiones de la emergencia. La primera es una dimensión sanitaria«, dijo inicialmente Sánchez para subrayar cómo se ha movido su aparato burocrático y luego añadió la segunda, «una dimensión económica» en la que incluso viajó por China y Europa para terminar no respondiendo nada relacionado con la pregunta.

Posteriormente, luego de darse cuenta de su error, reaparece para llegar con esa respuesta que seguramente habrá enorgullecido a Iván Redondo y al propio Pablo Iglesias: «en relación con la manifestación del 8 de marzo, le he dicho al principio de mi intervención… Es muy importante seguir las recomendaciones de la comunidad científica… nosotros es lo que hemos hecho».

Winston Churchill dejó una famosa frase en la explicaba que: «El político debe ser capaz de predecir lo que va a pasar mañana, el mes próximo y el año que viene; y de explicar después por qué fue que no ocurrió lo que él predijo», en ese porqué es donde Sánchez es más peligroso que el coronavirus, ahora también lo saben los científicos.