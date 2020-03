La insensatez de Sánchez: la UE le avisó una semana antes para cancelar el 8-M y evitar contagios masivos de coronavirus

No hay por donde coger al insensato Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno de España, al albur de la información que publica este 14 de marzo de 2020 el diario El Mundo, debería no solo de dar explicaciones al conjunto de la ciudadanía, sino directamente presentar su dimisión.

Sí, el jefe del Ejecutivo tendría, más allá de pedir perdón (estamos seguros de que no lo hará) que salir por la puerta trasera de La Moncloa después de conocerse el dato de que la Unión Europea había rogado encarecidamente que se evitasen actos multitudinarios como las manifestaciones feminazis del 8-M para evitar posteriores contagios masivos por el coronavirus.

Pero no, Sánchez optó por deslizarse por la senda de la criminal decisión de mantener las diferentes convocatorias feministas a lo largo y ancho de España. Su irresponsable medida ha disparado el número de muertos, más de 130 y alrededor de los 5.000 contagiados en las primeras horas del 14 de marzo de 2020.

La Unión Europea ya recomendaba evitar concentraciones masivas innecesarias por el coronavirus, ya que está científicamente demostrado, en base a los datos de otras pandemias y epidemias, que cancelarlas puede reducir la transmisión del virus

El Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades, en un informe emitido el 2 de marzo de 2020, avisó de que era recomendable anular las concentraciones masivas por el riesgo del coronavirus, algo que científicamente se ha demostrado con otras pandemias y epidemias. Cuando esos eventos eran cancelados, el número de contagios se reducía drásticamente.

MEDIDAS DE DISTANCIAMIENTO SOCIAL DESECHADAS POR LA MONCLOA

Esta agencia pública comunitaria aconsejó adoptar medidas de distanciamiento social individual que debían promover los estados miembros de la Unión Europea y una de las claves a tener en cuenta era la de evitar la presencia de los ciudadanos en actos multitudinarios, algo que debería de haber sido de obligado cumplimiento.

Pero el Gobierno de coalición social-comunista se pasó la advertencia por el arco del triunfo y alentó a los españoles a acudir a las feministas, empezando por el propio director del Centro de Emergencias y Alertas Sanitarias, Fernando Simón, que prefirió no empañar las marchas del 8-M aun a riesgo de perjudicar la salud de los españoles, como al final ha quedado constatado.

El final, el hecho de no cancelar esas manifestaciones del 8 de marzo de 2020 provocaron solo en Madrid que el número de contagiados se duplicase, pasando de 202 casos a casi los 440 el 9 de marzo de 2020 y llegar a diez veces más, unos 2.000 infectados, el 13 de marzo de 2020.

UN PRESIDENTE POR DETRÁS DE LOS ACONTECIMIENTOS

El editorial de El Mundo es claro y meridiano a la hora de propinarle un soberano palo al presidente del Gobierno de España por consentir y alentar estas manifestaciones del 8-M y por su imperecia a la hora de encarar la crisis sanitaria que ha supuesto el coronavirus:

Asegura el artículo de cabecera del diario de Unidad Editorial que Sánchez ya no inspira confianza entre sus compatriotas:

Los líderes políticos no se forjan en la prosperidad, sino en la tragedia. Merkel no ha minimizado la gravedad de la pandemia del coronavirus y Macron ha propuesto a la UE reforzar el control del espacio Schengen e incluso cerrar fronteras en zonas de riesgo. Trump declaró la emergencia nacional. Sánchez, con un mensaje sobrio rayano en el sollozo, se dirigió a los españoles como «compatriotas» pero no logró infundar confianza en su declaración institucional de ayer. Hace falta coraje y convicción, además de elevadas dosis de solvencia política. España necesita saber que quien está al mando no es un presidente que va por detrás de los acontecimientos, sino un líder que no titubea ni para explicar a los ciudadanos la realidad en toda su crudeza ni para ejecutar las medidas oportunas –por muy duras que sean– al amparo de la legislación vigente.