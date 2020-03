Los seis minutazos que constatan que el coronavirus ‘mata’ el feminismo de cartón piedra de Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, demuestra que, aparte de ser un inepto de campeonato, tampoco es capaz de mantener en situaciones de crisis su impostado discurso feminista.

Cuantas veces no se le habrá escuchado decir al ‘okupa’ de La Moncloa esas fórmulas machaconas y hasta cansinas de Consejo de Ministros y de Ministras, ciudadanos y ciudadanas, todos y todas, españoles y españolas…y así hasta el infinito.

Pues bien, si escuchan con atención la declaración institucional de Pedro Sánchez cuando anunciaba que este 14 de marzo de 2020 se decreta el estado de alarma y se anunciarán las medidas concretas a aplicar, observarán algo curioso.

Durante los seis minutos de intervención, solo en dos ocasiones, recurre a combinar el masculino y el femenino. De resto solo habla de «los jóvenes», «los ciudadanos», «los afectados» o «estimados compatriotas».

Pareciera totalmente que el coronavirus ha matado de raíz ese feminismo impostado del que suele hacer gala el presidente del Gobierno en cualquiera de sus comparecencias.

Así arrancaba su declaración institucional:

Buenas tardes, estimados compatriotas.

En el día de hoy, acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España durante los próximos 15 días.

El estado de alarma es un instrumento de nuestro Estado de derecho, recogido por nuestra Constitución, para afrontar crisis tan extraordinarias como la que, desgraciadamente, está sufriendo el mundo y también nuestro país.

La emergencia sanitaria y social generada por el coronavirus, conocido como COVID-19, crea circunstancias extraordinarias como las que la ley contempla para dotar al Gobierno de España de recursos legales también extraordinarios.

En la reunión prevista para mañana, el Consejo de Ministros extraordinario adoptará un conjunto de decisiones excepcionales al amparo de la declaración del estado de alarma que se va a decretar mañana. Estas decisiones estarán orientadas a movilizar todos los recursos del conjunto del Estado para proteger mejor la salud de todos los ciudadanos. Recursos económicos, recursos sanitarios, tanto públicos como privados, tanto civiles como también militares, para la protección de todos los ciudadanos, en particular de los que resulten más vulnerables frente al virus por su edad o por otros procedimientos previos. Y también para responder a la emergencia social y económica con la máxima agilidad y contundencia.

Queremos la máxima coordinación de recursos, eficiente y garantizada del conjunto de administraciones públicas, y su mejor funcionamiento. El Gobierno de España va a proteger a todos los ciudadanos y va a garantizar las condiciones de vida adecuadas para frenar la pandemia con la menor afectación posible.

Naturalmente, me dispongo a dar cuenta de inmediato al Congreso de los Diputados. Ya he informado a la presidenta del Congreso. He trasladado también a las principales fuerzas políticas esta decisión. Otro tanto voy a hacer con los presidentes autonómicos con quienes mantendré una conversación telefónica esta misma tarde.