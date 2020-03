Guía esencial de lo que el incompetente Sánchez te dejará hacer o prohibirá en la calle durante el confinamiento

El Gobierno de Sánchez no te dejará salir de casa, a no ser que quieras comprar el periódico, sacar al perro o ir a por tabaco.

A ver si lo he entendido después de la larga, repetitiva y hasta liosa exposición de ‘cum fraude Sánchez’

Salgo de casa y saco dinero, me pasó a por el pan y compro el AS, el Marca o cualquier diario de información general, paseo al perro, pillo unos pitis en el estanco, me gradúo la vista, recojo el edredón del tinte y me paso a cortar el pelo…. Pero no puedo salir de casa, ¿no?

Asimismo choca que no se puedan abrir ferreterías. ¿Quién no puede tener un problema eléctrico o de fontanería? Ya saben ustedes esa máxima de la Ley de Murphy.

Pues algo hay de eso, porque el atribulado Pedro Sánchez y su inepto Gobierno no parecen saber qué hacer.

En cualquier caso, te facilitamos aquí la guía esencial, 15 puntos para sobrevivir -por lo menos durante las dos próximas semanas- al Estado de Alarma por el Covid-19: