Carmen Calvo abandona su suite en la clínica privada y luchará contra el COVID-19 desde casa

Carmen Calvo abandonará la Clínica Ruber.

A través de un comunicado de Moncloa se ha conocido que la vicepresidenta ha recibido el alta hospitalaria. En este sentido, seguirá luchando contra el COVID-19 desde casa, en un intento por calmar la polémica generada por su ingreso a la sanidad privada a pesar de que es una férrea defensora de la sanidad pública.

Una pasión que no recordó al momento de optar en manos de quién poner su vida tras contraer el coronavirus.

El equipo médico indica que la evolución de su estado de salud es positiva y no necesita mantener la hospitalización.

Por prescripción facultativa, seguirá el tratamiento médico necesario en su domicilio, manteniendo el aislamiento.

A través de las redes sociales, la propia vicepresidenta indicó que:

«Esta mañana he recibido el alta hospitalaria. El equipo médico que me ha tratado por #COVID19 considera que la evolución de mi estado es positiva y no necesita mantener mi hospitalización. Seguiré el tratamiento médico en mi domicilio, manteniendo el aislamiento. Gracias».

Tratamiento de primera

Carmen Calvo ha sido duramente criticada por su decisión de ingresar en la sanidad privada. Una acción que choca de frente con su discurso progresista y que ha generado grietas en la imagen del PSOE.

Como adelantó Periodista Digital, los profesionales de la clínica Ruber de Madrid explicaron a este diario que “Carmen Calvo y Baltasar Garzón exigen un trato de élite que no tendrían en la pública”.

En este sentido, la vicepresidenta y el exjuez intentan beneficiarse de unos servicios más elitistas que no están al alcance de todos los ciudadanos. Es importante recordar que se trata del mismo centro donde se atendía a Cristiano Ronaldo o donde se ha tratado al Rey Juan Carlos y otros miembros de la Casa Real.

“La principal ventaja que buscan es la privacidad. El personal de Ruber Internacional está sometido a una clausula de privacidad y confidencialidad extra que aceptan cuando firman el contrato de trabajo. Es un apartado especial y, en pocas palabras, viene a decir que cualquier tipo de filtración sobre el estado de un paciente puede conllevar a represalias legales fuertes y a la inhabilitación profesional”, explican a Periodista Digital.

Justamente, esa privacidad fue la que solicitó Moncloa al ser preguntado sobre el estado de Carmen Calvo. La portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, fue quien indicó que hay que ser «muy respetuosos» con la «situación de enfermedad» de los miembros del Consejo de Ministros y ha defendido «guardar la discreción debida».

Otros lujos para los socialistas

Los sanitarios detallan que “son tratados en habitaciones privadas que no son compartidas con otros ciudadanos”. Una situación muy distinta a las imágenes que se pudieron ver en el Hospital Universitario Infanta Leonor, donde los españoles esperaban en el suelo sobre sábanas para ser atendidos por el personal sanitario. Los socialistas se ponen por encima de la “clase obrera” de la que tanto presumen en sus discursos y apariciones públicas, ya que “la atención que reciben es totalmente personalizada. Como si fueran el único en todo el hospital y con todos los servicios a disposición”, matizan.

Una versión que fue reconocida por el propio gobierno del PSOE y Podemos al informar que la vicepresidenta “continúa hospitalizada con el tratamiento médico prescrito para la infección respiratoria que padece, se encuentra en una habitación aislada y le serán practicadas las pruebas que determinen los facultativos». Un servicio idéntico al que está siendo sometido el exjuez Baltasar Garzón.

“Cuando te lo puedes costear, como es el caso de los dos socialistas, la clínica puede que habilite toda una planta para un solo paciente. Sí, una planta entera para que nadie pueda molestarles y aumenten sus beneficios”, explican a este diario.