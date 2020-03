Coronavirus: Más de 300.000 españoles exigen un ERTE político similar al de Italia

Los españoles quieren que sus políticos prediquen con el ejemplo en la crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus.

Mientras la mayoría de la población permanece aislada en sus viviendas y han visto cómo el impacto económico del COVID-19 mina su puesto de trabajo o ingresos empresariales, los políticos han podido saltar la cuarentena libremente como ha mostrado Pablo Iglesias y mantienen sus altas remuneraciones garantizadas.

Un escenario que más de 300.000 ciudadanos quieren cambiar con un ‘ERTE político’.

El profesor de la Universidad Carlos III, Fernando García-Romanillos, es el creador de la curiosa iniciativa. Según sus cálculos, el salario de los 222 senadores ajenos a la Mesa ni a la Diputación Permanente contribuiría a la compra de «170.000 respiradores o 675.000 mascarillas FFP2» como las que utiliza el personal sanitario para ayudar a salvar vidas en los hospitales.

En la plataforma Change.Org ya existe una recolecta de firmas que supera las 300.000 personas y donde se explica:

“todos tenemos que hacer un esfuerzo dentro de nuestras posibilidades. Considero que los políticos no deben de ser menos y mostrar ejemplo. En estos momentos no todos ellos cumplen sus funciones debido a la situación y lo justo sería aplicar un ERTE”.

Una petición que no termina de convencer a representantes de los distintos grupos políticos, quienes afirman que siguen trabajando al mismo ritmo que antes de la crisis sanitaria.

Italia como ejemplo

La medida supondría seguir, más o menos, los pasos dados por Italia, donde todos los partidos se pusieron de acuerdo para sacar adelante una ley. Y no una medida cualquiera, sino una reforma integral del sistema que secciona el Parlamento.

Es decir, 553 diputados, de los más de 600 que integran la Cámara Baja, votaron a favor de que en la próxima legislatura el número de parlamentarios se reduzca en una tercera parte.

Se trata de una reforma constitucional radical que reduce en un tercio el número de parlamentarios, promesa electoral del Movimiento 5 Estrellas cuyo objetivo es ahorrar 500 millones de euros por legislatura (cerca de 550 millones).

El resultado fue aplastante: 553 votaron a favor, 14 en contra y dos se abstuvieron.

En virtud de esta reforma, antigua promesa del Cinco Estrellas (M5E), el número de parlamentarios en total pasa de 945 a 600.

En la actualidad, Italia tiene el segundo parlamento más grande de Europa, detrás del Reino Unido (1.455 miembros) y por delante de Francia (925). El número de diputados se reducirá de 630 a 400, mientras que el de senadores disminuirá de 315 a 200.

Podemos y su aumento salarial

En las redes sociales está circulando un vídeo muy incómodo para el actual vicepresidente segundo. En medio de la crisis por el coronavirus, y el brutal impacto económico que está teniendo en la clase trabajadora, un compendio muestra todas las promesas de Iglesias de mantener su salario (y el de sus compañeros de partidos) bajo mínimos.

En el vídeo se puede ver a Iglesias afirmar que “mientras en mi país la mayor parte de la gente no se puede ir de vacaciones y no gana más de 1.000 euros, yo no puedo cobrar 4.000 euros”. Sin embargo, así como Pedro Sánchez si puede dormir a pierna suelta con el exasesor de Hugo Chávez como compañero de Gobierno, el podemita también puede tener un salario de 77.991,72 euros al año (más de 6.600 euros mensuales en las 12 pagas que establece el BOE), mientras que el salario mínimo de los españoles sigue estando por debajo de los 1.000 euros.

La única traba entre un sueldo de ‘casta’ y Pablo Iglesias recae en el reglamento general y código ético de Podemos, donde él mismo había limitado el sueldo de sus miembros al triple del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Sin embargo, el fundador quiere aplicar el principio de “hecha la ley, hecha la trampa” y aprovechar su próximo congreso de Podemos (que ha sido postergado a causa del coronavirus, pero que se iba a realizar el 21 de marzo) para cambiar las normas internas y borrar la limitación salarial.

Para evitar que se les vea el plumero, desde Podemos hacen énfasis en la obligación de donar una parte del sueldo que oscilará entre el 5 y el 30 por ciento. Sin embargo, no han detallado qué porcentaje se aplicará a cada miembro de la dirección, pero sí se apuraron a poner los condicionantes que ayuden a Pablo Iglesias a reducir a mínimos el dinero que tenga que quitarse de sus bolsillos. En este sentido, puntuarán a su favor aspectos como “tener hijos a cargo”, “tareas de responsabilidad” y “exposición pública”.

A pesar de que Pablo Iglesias siempre ha argumentado que «los más ricos deben pagar más», ese principio no aplica para él. Así como tampoco aplicó para Hugo Chávez su recomendación de que “ser rico es malo”. El secretario general de Podemos defiende en su candidatura, Un Podemos contigo, que se cobre «según las responsabilidades». Es decir, que por fin se reconoce la realidad capitalista de que gane más dinero quien ocupa un puesto que exige más competencia.

