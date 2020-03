La gran mentira de Fernando Simón que enfurece a los sanitarios que están luchando contra el coronavirus

Fernando Simón despertó la indignación entre los profesionales sanitarios. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ccaes), que dio positivo en coronavirus este 30 de marzo, afirmó que se realizan test de control a todos los sanitarios que se han sido expuestos a un posible contagio. Unas palabras que dispararon la rabia de quienes luchan contra el coronavirus diariamente y reconocen que “se trata de una mentira y él lo sabe bien”.

Profesionales sanitarios, que prefieren no desvelar su nombre por miedo a represalias del Ministerio de Sanidad, indican a Periodista Digital que “tres de mis compañeros están en casa por dar positivo en COVID-19. Han pasado días y, en mitad de la incertidumbre, a mí nadie me ha realizado ningún test. Sólo me recomiendan que, mientras no tenga ningún síntoma, siga trabajando como si nada”.

En este sentido, denuncia que es una situación delicada ya que “al último le enviaron a casa el viernes [27 de marzo], pero llevábamos una semana entera trabajando mano a mano en la misma planta. Sin embargo, a nadie de todo el equipo que estuvimos junto le han realizado ninguna prueba para conocer si nos hemos contagiado o no de coronavirus. Es una vergüenza que le mientan a la cara tanto a los profesionales sanitarios como a los españoles que están en sus hogares”.

Rectificación

Ante la ola de críticas de profesionales sanitarios por la mentira de Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias se vio obligado a cambiar de versión el pasado domingo 29 de marzo. Durante la rueda de prensa diaria para hacer el balance de la evolución del coronavirus, el experto reconoció que no se hacen pruebas a todos los sanitarios en riesgo de contagio de coronavirus, por lo que tuvo que admitir que sí «sería necesario hacerles pruebas con más frecuencia en muchas situaciones».

En un intento por apagar el ‘incendio’ de sus polémicas palabras, Fernando Simón agregó que: «es necesario hacerles pruebas con más frecuencia en muchas situaciones en la vida hospitalaria. No tengo información si esto es una situación generalizada, pero sabemos de algunas situaciones que ha sido necesario hacerlo para reducir riesgo con los pacientes».

Otras polémicas declaraciones

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha tenido en las ruedas de prensa diarias distintos momentos de tensión. Uno de los más recordados y que se viralizó rápidamente en las redes sociales fue su respuesta sobre porqué en España hay más fallecidos por COVID-19 que en Alemania, pese a que la diferencia entre ambos países en contagios no es significativa.

Cuando se le realizó la pregunta, el virus se había cobrado la vida de 1.002 personas en España, según datos actualizados de ese 20 de marzo de 2020, y en Alemania tan solo se habían producido 44 muertes a pesar que su número de contagiados es tan solo de tres mil menos que aquí.

Pregunta: «¿Cómo explica que, en Alemania, con 15.000 casos, haya 44 fallecidos y En España, con 18.000, superemos los 800?»

Fernando Simón: «No lo puedo explicar. Estamos haciendo un esfuerzo por intentar entender lo que está sucediendo Alemania»

