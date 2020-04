Cuando Rajoy barrió el suelo del Congreso con el mentiroso Pedro Sánchez a cuenta del “populista” Iglesias y profetizó la debacle actual

El fracaso del Gobierno socialcomunista es un escándalo, la lamentable gestión de la crisis del coronavirus en España ha llevado a los españoles al hartazgo y no hay día en que las redes sociales no se conviertan en un hervidero por los errores garrafales que cometen cada día Sánchez, Iglesias o algún miembro del Ejecutivo de coalición.

Este 2 de abril, tras conocerse la destrucción de más de 800.000 empleos, ha regresado un vídeo de una sesión del Congreso de los Diputados en la cual Mariano Rajoy dejaba a Pedro Sánchez como mentiroso empedernido, mientras restregaba los ataques del socialista en la cara de su hoy socio comunista, Pablo Iglesias.

«Señoría, me puede usted explicar cómo puede gobernar con el apoyo de alguna gente que yo creí que a usted no le gustaba mucho, porque fíjese, ‘No pienso pactar con populistas de los que hay en nuestro país’, dice el señor Sánchez, los populistas era el señor Iglesias ¿o no? si no es el señor Iglesias nos lo dice y ya nos quedamos todos más tranquilos ‘les garantizo rotundamente que el PSOE no alcanzará acuerdos con Podemos’, oiga tiene usted un problema señor Iglesias, porque además dice, ‘Podemos no encaja en mi programa’ no en el mío eh, en de él», decía Rajoy.