El Wuhan de La Mancha: «El Gobierno habla de 107 muertos en Tomelloso y llevamos 200 entierros»

Este Gobierno nos miente, lo hace incluso con un asunto tan delicado como el de las cifras de víctimas fatales por el coronavirus, pero no todos están dispuestos a callar.

Mucho menos el párroco de Santiago El Mayor de Membrilla (Ciudad Real), Raúl López de Toro, cuyas misas transmitidas vía streaming cada vez registra más fieles y ahora también se viraliza en las redes sociales.

En su homilía del pasado miércoles 1 de abril de 2020, el Padre habló respecto de los fallecidos por el COVID-19 en su localidad, donde los datos que aporta el Gobierno de Pedro Sánchez no coinciden con las víctimas fatales que conoce el sacerdote: «Dicen que han muerto 107 personas, pero se han oficiado casi 200 entierros… ¿Por qué nos mienten?«, se preguntó.

«Yo no soy político eh, ni voto a ningún partido en concreto, a veces voto a veces no voto, a veces voto en blanco, pero les voy a poner un ejemplo de ayer para que vean la manipulación de la verdad y la mentira… ayer nos dijeron por televisión que había 107 muertos en Tomelloso, cuando curas amigos míos que están haciendo los entierros de esa pobre gente llevan ya en varias semanas, dicho por ellos y no tienen por qué mentir más de 180 muertos, casi 200, ¿vosotros os creéis que eso puede ser, por qué nos mienten?», dijo.

El sacerdote hizo con esto un llamado a los políticos, pero en particular el llamado va dirigido a los gobernantes actuales, «¿por qué nos ocultan los datos?», se lamentó el sacerdote. «Perder la confianza en quienes gobiernan es lo peor, señores políticos y señores gobernantes, por favor no nos mintáis, decidnos la verdad aunque sea dura, aunque tengamos que sufrir, porque ya nos acostumbraremos, porque si no, no seremos libres, seremos esclavos», enfatizó.

Las mentiras sufridas por sanitarios y policías

Las mentiras del Pedro Sánchez y de su Gobierno han sido ampliamente criticadas, incluso ante periodistas internacionales han querido ocultar la falta de materiales médicos para que los sanitarios puedan protegerse de los contagios mientras se entregan a combatir al coronavirus e intentan salvar vidas.

Los agentes policiales también han manifestado su hartazgo por los mentiras, en este caso del Ministerio de Interior, que han intentado ocultar sus carencias que padecen y ya no le pasan una más a Fernando Grande-Marlaska y, en especial, al Director Adjunto Operativo de la Policía Nacional, el DAO José Ángel González, que han perpetrado esperpénticas comparecencias de prensa en las que venían a decir poco menos que los funcionarios policiales se estaban quejando por gusto y que tenían los medios de protección adecuados.

Ante esto, el Sindicato Profesional de Policía, el SUP, ha levantado la voz, pues sus miembros consideran que el ministro del Interior ha despreciado a los agentes y considera que les ha dejado a los pies de los caballos expuestos a un virus que, tal y como vienen demostrando las cifras, es sumamente contagioso y letal de necesidad:

Las palabras de Marlaska suponen un insulto y una falta de respeto a todos los policías nacionales que en estos días tan difíciles se están jugando su salud y su vida en precarias condiciones. En ningún momento los policías han contado ni cuentan con los medios de protección necesarios para poder trabajar con el mínimo riesgo posible. Todavía hoy no hay equipos de protección individual suficientes en muchas dependencias y unidades. Además, muchos de los test de detección que se están facilitando para su uso en la Policía Nacional, no funcionan.

El párroco de Santiago El Mayor de Membrilla, antes de abordar el tema, dejó una cita del escritor y filósofo Colombiano, Nicolás Gómez Dávila, quien en referencia a Sócrates dijo: «Mientras no lo tomen en serio el que dice la verdad puede vivir en tiempo en una democracia, después, la cicuta».