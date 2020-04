Pedro Sánchez marea la perdiz durante más de una hora para anunciar que habrá más prórrogas del estado de alarma

Divagante, especialista en marear la perdiz, discursos casi para niños de tres años, pero al final, muy al final, lo que todos se maliciaban, que esto no acaba el 26 de abril de 2020.

No, Pedro Sánchez ha vuelto a comerse este 4 de abril de 2020 el tiempo del Telediario de TVE para soltar su rollo a los españoles y anunciarles que no solo pedirá la confianza del Congreso de los Diputados a mediados de la próxima semana, seguramente el 7-8 de abril de 2020 para prorrogar 15 días más el estado de alarma, sino que considera que habrá que seguir pidiendo nuevas prórrogas a medida que vaya expirando cada período.

Pasada ya la fiebre feminista, ahora Sánchez se reviste con el traje falaz de la humildad para reconocer que poco o nada sabe del coronavirus:

El enemigo es el COVID19 , tenemos mucho que aprender y abordarla con mucha humildad. Creíamos que era cosa de la ciencia ficción y no, cualquier sociedad por muy desarrollada que sea puede ser víctima.

Eso sí, Sánchez también es capaz de disfrazarse de superhéroe dispuesto a salvar al pueblo español con sus ‘recetas mágicas’, aunque asume que la situación de confinamiento, más o menos estricto, va a ir para largo aún:

Vamos a vencer al virus, las medidas de confinamiento están ayudando, lo estamos viendo. Las medidas excepcionales que tenemos que tomar no van a durar solo quince días, van a ser más de quince días. ¿Por qué no solicito un estado de alama de un mes? Porque estoy creando un precedente y quiero que quien me sustituya en un futuro quiero que vean que hay que rendir cuentas en el Congreso, estoy cumpliendo la Constitución.

Desgraciadamente el 26 de abril no habrá acabado todo, pero si cumplimos veremos los resultados. No vamos a salir de nuestra casa, tendremos que recorrer un pasillo que será más largo o corto, dependiendo de si cumplimos.