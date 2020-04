Tertsch estalla contra la teoría clasista de Pablo Iglesias para el coronavirus: «Tu clase es la del jardín con piscina, no la de los muertos que provocas»

Si hay un refrán que le pega al vicepresidente segundo del Gobierno socialcomunista, Pablo Iglesias, es ese que dice «el pez muere por la boca», su incongruencia es dantesca y no se le ha escapado a Hermann Tertsch.

En medio de la brutal crisis del coronavirus que ha estallado en España a consecuencia de la ineficacia de sus gobernantes, ahora salta el líder de Unidas Podemos con un discurso clasista, de esos que intentan sembrar el odio, para explicar que el virus (que quizás él mismo ha propagado por no respetar la cuarentena), afecta a las personas según su clase social.

No se ha parado a mirar los millones de empleos que miles de familias están perdiendo por el cierre de las empresas, tampoco a los autónomos. Por supuesto, al vivir en semejante chalet en Galapagar, pero intentando aparentar que es comunista de a pie, se inventa su propia realidad, una alejada de quienes verdaderamente sufren la pandemia.

Por eso acudido a la vieja escuela de la propaganda, para en lugar de gobernar, dar un discurso cargado de odio e intentar impulsar su imagen y su ideología al hablar del «ingreso mínimo vital» y que él pretende que «sea una realidad lo antes posible». Así lo razonó Pablo Iglesias:

«Todos sabemos que este virus no entiende de territorios, pero si entiende de clases sociales y la gente que está en una situación más débil, la gente que ha perdido su empleo, la gente que tiene dificultades para pagar el alquiler o para llenar una bolsa con alimentos básicos en el supermercado no puede permitirse que haya un Gobierno que no de la cara».

Fueron las palabras del chavista en TVE, pero el eurodiputado Hermann Tertsch atajó en Twitter y ha mostrado la poca dignidad que tiene este dirigente político que se le coló a la mayoría de los españoles como vicepresidente gracias a las ansias de poder de Pedro Sánchez.

«¿En qué clase anda Usted, vicepresidente? ¿En la de Maduro o en la de sus víctimas? ¿En la del jardín con piscina y escolta o en la de los miles de muertos y millones de parados que estáis provocando desde ese gobierno?», escribió el eurodiputado de Vox.

El masaje de Franganillo a Pablo Iglesias en TVE

Durante el masaje de entrevista que le hizo TVE al aún vicepresidente segundo del Gobierno lo que no faltaron fueron mentiras, allí dijo que 10 millones de ciudadanos en riesgo de pobreza y un 30% de pobreza infantil en España.

Lo hizo con el permiso del periodista Carlos Franganillo, que honró a la profesión con una entrevista norcoreana en la que no hubo como cabía esperar ni una pregunta incómoda. Iglesias se echó un mitin en el que casi no hubo autocrítica —»claro que cometimos errores»— pero no dijo cuáles porque el entrevistador no se lo preguntó.

Le pudo haber preguntado por qué el Gobierno ha mentido al decir que tenían material suficiente para hacer frente al coronavirus, cuando casi 10.000 sanitarios están contagiados por el coronavirus. O por qué se afirmó en medios de comunicación internacionales que en España no cesan de aterrizar aviones con ayuda sanitaria esencial. O intentar saber las razones por las cuales se dijo a los españoles que eran 640.000, y no 9.000, los tests inútiles adquiridos para la detección rápida del virus por Sanidad. Pero ninguna de estas cuestiones le pareció a Franganillo que merecían la pena preguntárselo a Iglesias.

Como no podía ser de otra forma Pablo Iglesias se despidió agradecido, «felicitaciones por el trabajo que están haciendo en TVE», no podía ser de otra forma.