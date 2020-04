Primera manifestación online en España: más de 400.000 ciudadanos exigen la dimisión de Pedro Sánchez por su pésima gestión del COVID-19

Más de 400.000 españoles han mostrado su indignación con la pésima y negligentemente criminal gestión sanitaria del gobierno de Pedro Sánchez. Con un total de 146.690 casos diagnosticados y 14.555 muertos por coronavirus, los ciudadanos han protestado contra un PSOE y Podemos que ha destacado por tener más fallos que aciertos en la lucha contra la pandemia, lo que sitúa a España como el país con la tasa de fallecidos más alta por 100.000 habitantes.

Conscientes de las limitaciones del confinamiento, los españoles han apostado por ‘verse’ en la primera manifestación online del mundo. Una formula desesperada para mandar un mensaje a Pedro Sánchez y sus ‘camaradas’: “Dimisión ya”. Una petición que muestra el rechazo rotundo a un Gobierno que, por ejemplo, convocó y promovió la manifestación del 8-M (pese a conocer que existía un elevado riesgo de transmisión del virus), que tomó medidas tardías e improvisadas, gastó millones en test sin licencias y defectuosos y que está más preocupado por mantener sus ‘dietas’ que por salvar vidas.

Los organizadores fueron convocando durante la última semana a los españoles a través de las redes sociales y con el mensaje: “Súmate al directo que están preparando personas que te contaron la verdad cuando ellos te mentían y hagamos de la primera manifestación online algo histórico”.

Las voces de la manifestación

Los organizadores han realizado un resumen cronológico de los errores, mentiras y fallos del gobierno del PSOE y Podemos en la gestión de la crisis sanitaria por la pandemia del coronavoris. En la manifestación online contó con la participación de Jano García, director del programa ‘En Libertad’, quien ha criticado que el Gobierno no ha entregado el material de protección a los profesionales sanitarios y que se han realizado ‘chapuzas’ en la adquisición de los test de detección rápida del COVID-19.

Los periodistas Carlos Cuesta y Javier Negre también han participado en la manifestación online, donde han mostrado su rechazo al mensaje del gobierno socialista de perseguir a la prensa crítica bajo la excusa de hacer una ‘guerra’ contra los bulos y las ‘fake news’.

“No tienes vergüenza Pedro Sánchez, no tienes vergüenza Pablo Iglesias, no tienes vergüenza Salvador Illa y no tienes vergüenza Fernando Simón. Dimitan”, sentenció Negre. Por su parte, Cuesta denunció se está evitando poner rostro a las víctimas del coronavirus por interés político, así como que «se han colocado las banderas de los partidos del gobierno antes que a las personas».

Cristina Seguí tildó de “chantaje emocional” la promesa del PSOE y Podemos de esperar al final de la crisis sanitaria del coronavirus para hacer un balance de los errores del gobierno. Asimismo, se mostró muy crítica con los señalamientos a periodistas por parte de otros profesionales de los medios afines a Pedro Sánchez y sus ‘camaradas’ a cambio de una ayuda de 15 millones que, según explica la periodista, “debieron de estar destinados a la adquisición de recursos sanitarios”.

En el evento también han participado otras figuras como Vanessa Vallejo, editor en jefe y columnista del PanAm Post; Juan Gonzalo Ospina, fundador de Ospina Abogados despacho; Alejandro Entrambasaguas, periodista de OkDiario; entre otros.

Una reacción patriótica espectacular la primera manifestación on line de la historia. Casi medio millón de personas pidiendo la dimisión de Sánchez e Iglesias.

Yo asisto como un español más.

En Moncloa deberían escuchar el clamor de la sociedad confinada.#GobiernoDimision pic.twitter.com/ROFUz3N1mx — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) April 8, 2020

A pesar de que laSexta ha difundido ‘barómetros’ a favor de la gestión del Gobierno, el gran volumen de ‘zascas’ contra la cadena de televisión demuestran que la tendencia va más hacia donde apuntan las encuestas publicadas por ABC, donde se veía que el apoyo a socialistas y comunistas está cayendo a picado cada día. Más aún ante cada error en su toma de decisión o en las vergonzosas presentaciones de sus ministros.

Es importante recordar que justamente este 8 de abril se pudo evidenciar, una vez más, el descontrol que existe en Moncloa. Mientras la portavoz del Gobierno y titular de Hacienda, María Jesús Montero, anunció que el confinamiento para combatir al coronavirus duraría hasta el próximo 26 de abril, dos ministros [Salvador Illa, ministro de Sanidad; y José Luis Ábalos, ministro de Transportes]han tenido que ‘tirarle de las orejas’ ante los medios de comunicación, quedando desacreditada públicamente y disparando los roces en el seno del PSOE.

Sánchez, el más repudiado internacionalmente

Los datos apuntan a que solo uno de cada cuatro españoles, el 27,7 por ciento, piensan que el Gobierno está actuando con eficacia, lo que contrasta con el apoyo que obtienen otros líderes europeos a la hora de afrontar la tragedia.

A pesar de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska ha acusado a Italia de los fallos españoles, en el país transalpino, el 71 por ciento apoyan la gestión de Giuseppe Conte, y en Alemania, el 63 por ciento respaldan a Angela Merkel.

Incluso en Francia, Emmanuel Macron mejora la percepción de sus ciudadanos, al que apoyan un discreto 39 por ciento, pero en cualquier caso por encima del raquítico apoyo a Sánchez.