Caos en Moncloa: Ábalos e Illa mandan a ‘callar’ a Montero por poner fecha al final del estado de alarma

La portavoz del Gobierno y titular de Hacienda ha generado el caos en Moncloa. María Jesús Montero anunció que el confinamiento para combatir al coronavirus duraría hasta el próximo 26 de abril. Sin embargo, sus declaraciones no han gustado nada dentro del Gobierno de Pedro Sánchez. Al punto, de que dos ministros le han ‘tirado de las orejas’ ante los medios de comunicación, quedando desacreditada públicamente y disparando los roces en el seno del PSOE.

El primero en ‘callar’ a Montero ha sido el ministro Salvador Illa. En una comparecencia en la Comisión de Sanidad del Congreso, el titular de la cartera evitó ser muy duro con su homóloga, pero dejó claro que: “no hay que hacer un llamamiento al relajamiento, no hay que hacerlo, creo que nos equivocaríamos, es verdad que el Gobierno no puede no estar trabajando en los escenarios de desaceleración, desescalamiento o de transición, pero no estamos en estos escenarios todavía, hay que preverlos, hay que prepararlos, ha que discutirlos, hay que pensar despacio, peor no estamos en ello todavía.

«Es necesario que lancemos a la ciudadanía un mensaje claro: todavía estamos en fase dura de combate contra la pandemia. Hemos llegado la primera etapa el pico, pero hay que bajar la curva, la curva está bajando, consolidamos la ralentización esta semana, pero hay que bajarla más», agregó Illa. Sin embargo, no todos han contado con su ‘mano izquierda’ para abordar el tema.

Ábalos, sin piedad

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, evitó usar las medias tintas y desmintió a Montero. «No hay fecha de vuelta a la normalidad», afirmó y lo atribuyó a que todo dependerá y estará condicionado por la situación sanitaria del país y, además, será progresiva, «una desescalada».

«El día 26 de abril concluye la prórroga del estado de alarma, pero no quiere decir que para entonces la normalidad en el país sea la que quisiéramos», indicó Ábalos para dejar sin autoridad a su compañera. «No sabemos cómo va estar el país desde el punto de vista sanitario el 26 de abril, que es lo que condiciona la vuelta a la normalidad», añadió el ministro en rueda de prensa en Moncloa.

«Por ello, es cierto que hay una fecha de vencimiento del plazo del estado de alarma, pero eso no implica la vuelta a la normalidad, eso implica simplemente que se termina el estado de alarma», recordó Ábalos.

«Antes de esa fecha ya tendremos datos sanitarios que nos indicaran si es posible o no y cómo se puede volver a esa normalidad, a lo que llamamos desescalonamiento, lo cual quiere decir que se trata de un proceso, no tiene una fecha determinada para la vuelta a la normalidad y, en todo caso, lo condiciona la evolución sanitaria del país , eso es lo que va a determinar la vuelta a la actividad del país, en qué grado y cómo, ya lo veremos sobre la marcha«, finalizó el ministro.