La Fundación FAES desvela el ‘plan de gobierno’ post COVID-19: crear un modelo con signos del «marxismo» y «estatismo»

El coronavirus marcará un antes y un después político para España. La Fundación FAES advierte que existe un ‘plan de gobierno’, post COVID-19, que buscará aprovechar todos los estímulos de la emergencia sanitaria como plataforma para implementar un sistema con tonalidades soviéticas y bolivarianas.

La fundación, que dirige el expresidente José María Aznar, alerta que bajo pretexto del «cambio inevitable» de los modos de vida que traerá consigo esta crisis, «ya se vislumbra, no algo nuevo o sorprendente, sino el viejo rostro del estatismo y del control social». No en vano, desde Podemos ya se han venido poniendo sobre la mesa sus interés por lograr las expropiaciones, mientras que Pedro Sánchez se ha acostumbrado a gobernar y tomar decisiones sin consultar a la oposición.

«Esta reflexión tiene la finalidad de advertir de la existencia de corrientes políticas que pretenden configurar esa sociedad futura desde una perspectiva marxista, como si el marxismo no hubiese sido derrotado con la caída del muro de Berlín y la Unión Soviética no se hubiera desintegrado», según recoge FAES en un análisis que ha realizado Fernando Díez Moreno, patrono de esta fundación.

La FAES cree que se percibe una «corriente poderosa de descontento e indignación» contra la actuación del Gobierno «por su imprevisión y falta de eficacia en la respuesta ante esta crisis». Asimismo, considera que las apelaciones a la unidad y colaboración de todas las fuerzas políticas «carecen de legitimidad social y política cuando quienes ahora las reclaman no las practicaron en aquellas otras circunstancias anteriores que afectaron a Gobiernos de otro signo».

«Se otean ya problemas y tomas de posición mucho más profundas, en lo ideológico y en lo político» porque «bajo pretexto del cambio inevitable» de los modos de vida que traerá consigo esta crisis, «ya se vislumbra, no algo nuevo o sorprendente, sino el viejo rostro del estatismo y del control social», denuncia el documento.

Según FAES, aprovechando «la angustia» de la gente, algunos van a querer «vender», «cual bálsamo de Fierabrás, recetas y soluciones que se presentarán como nuevos descubrimientos o soluciones sociales casi mágicas».

«Propugnarán un Estado benefactor, que todo lo puede, todo lo ordena y de todo dispone. El Estado sustituirá a la sociedad civil y acaparará no sólo el poder político sino los recursos económicos y los medios de comunicación y que, celoso de nuestra libertad, no nos dejará dar un paso sin que él lo permita, siempre para nuestra mejor protección», avisa.

FAES enmarca en estas corrientes las declaraciones que ha realizado el vicepresidente y líder de Podemos, Pablo Iglesias, citando el artículo 128.1 de la Constitución relativo a que «toda riqueza del país está subordinada al interés general», «omitiendo otros artículos» como el 33.1 que reconoce «el derecho a la propiedad privada y a la herencia» o el 33.3 acerca de que «nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización».

Carlos Herrera lanzó una enigmática pregunta a sus ‘escucha’ que resume a la perfección los inciertos momentos que estamos viviendo: “¿Aprovecharán algunos la coyuntura para colarnos su diseño de sociedad?”

“Estamos criticando que se confine a los asintomáticos sin mayores miramientos. La verdad es que no. No, si esas mismas autoridades se encargan de poner orden en la vida de esa persona: hijos pequeños que quedan desatendidos, personas mayores a las que le llevaba la comida, mascotas… Ya veremos. La transición que ha hecho este Gobierno es curiosa. Del puedes venir de una zona de riesgo y hacer vida normal si los pocos días no notas nada raro, a los asintomáticos encerrados, les guste o no”, ha comenzado analizando Herrera.