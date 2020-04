Pifias y mentiras; la base del Gobierno Sánchez en la gestión de la crisis sanitaria se acentúa al máximo con el reparto de mascarillas

Este lunes 13 de abril de 2020 supone una fecha destacadísima para el devenir de España en los próximos meses en relación a la crisis sanitaria y económica provocada por el coronavirus, porque el Gobierno Sánchez, el Ejecutivo de los vaivenes, de las pifias y de las mentiras, abre el confinamiento laboral total en medio del caos logístico.

Y es que por un lado el Presidente se enfrenta, ejecutando esta medida, a las estadísticas que pueden volver a elevar los contagios del fatídico Covid-19 y volver a colapsar la Sanidad española, y además esto le ha supuesto un enfrentamiento con muchos otras partes; desde muchos de los presidentes autonómicos hasta varios de los expertos científicos y con total seguridad, los sanitarios:

Solicitamos que toda la información que el Gobierno de España pide a las comunidades tenga un retorno para poder seguir trabajando con unidad y lealtad pic.twitter.com/dsZVs6z4Re — Alberto Núñez Feijóo (@FeijooGalicia) April 12, 2020

Mascarillas, ahora sí

Ninguno de estos tres grupos anteriores se fían ya de Sánchez y su equipo, y es que lo que se ve más peregrino este lunes 13 de abril de 2020 es cómo el Ministerio del Interior piensa dotar de mascarillas y controlar el distanciamiento social en el siempre controvertido transporte público.

Por ejemplo, van a ser un total de casi millón y medio de mascarillas repartidas a los profesionales que se reincorporen al trabajo en la Comunidad de Madrid, entre las 6.00 y las 9.00 y ofrecidas en “los principales intercambiadores y puntos de acceso”, tal y como explica la Delegación del Gobierno en la Comunidad. El reparto lo efectuarán la Policía Nacional en colaboración con la Policía Municipal.

Es decir, que lo que más destaca en todo este proceso es la improvisación, una pifia más de un Gobierno que, recuerden, se ha pasado toda la pandemia desde sus inicios diciendo que la mascarilla no era necesaria y no evitaba el contagio, y todo por no hacer antes caso de las recomendaciones de la OMS entre otros.

Las encuestas hunden a Sánchez

Iba a ser muy difícil para el gobierno del color que fuera solventar esta crisis sanitaria, pero en el caso de los socialistas, el caos, la improvisación y la mentira están siendo sellos muy reconocibles.

En dos encuestas diferentes surgidas este lunes 13 de abril, se puede ver a la perfección la no confianza de los españoles en que Sánchez vaya a solventar nada la papeleta.

NC Report para La Razón determina que el 66% de los encuestados creen que las medidas del Gobierno han sido improvisadas y algo que parece mucho peor, el 65% considera que los datos oficiales no están dando las cifras exactas de los fallecimientos por Covid-19, ocultando los reales.

En el caso de GAD3 para ABC, el 30% de los encuestados considera que el Gobierno de Sánchez está actuando peor que otros ejecutivos.