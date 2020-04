Felipe González encomienda a Sánchez ‘atar en corto’ a un Iglesias ansioso de romper la Constitución

Máxima Desconfianza de Felipe González a Pablo Iglesias. El expresidente del Gobierno ha advertido este miércoles 15 de abril de que si Podemos cree que es el momento de «romper el marco constitucional en medio de la pandemia» se estará «autoexcluyendo» de cualquier acuerdo nacional. En este sentido, el exlíder del PSOE observa tanto en el vicepresidente segundo como en sus ‘camaradas’ un anhelo por superar los límites que se establecen en la Carta Magna.

Felipe González realizó sus duras declaraciones en una entrevista en RNE. El socialista ha insistido en que «en este momento hay que ser extremadamente respetuoso» con la Constitución española. «Dentro de eso se tiene que plantear ese acuerdo. Los que se salen de ahí se equivocan», ha añadido.

Sin embargo, no solo ha advertido del peligro que existe dentro del Gobierno, sino que ha dado un encargo a Pedro Sánchez: atar en corto a Pablo Iglesias y su equipo. González cree que si durante las negociaciones de unos nuevos Pactos de la Moncloa «algunos de los socios por decir algo o no socios del Gobierno creen que es el momento para cambiar el modelo constitucional o romper las reglas del juego», se estarán excluyendo y el líder del Gobierno «no debe ni puede tolerarlo».

González ha destacado dos puntos que a su juicio están en el punto de mira de algunas formaciones: el «modelo descentralizado y autonómico» y la pertenencia de España a la Unión Europea y al Eurogrupo.

«Vox está en contra de la descentralización, que es tan constitucional como lo que ellos reclaman. Eso me perturba menos. Hay que dialogar con quien esté de acuerdo en asumir la responsabilidad. Tenemos que dialogar para saber cómo hacemos el desconfinamiento», ha aseverado.

Responsabilidad de Sánchez

González cree que el PSOE, que ha tenido «desde el minuto uno un compromiso muy fuerte en defensa del marco constitucional», nunca aceptaría la quiebra del sistema. «No quiero decir que no lo aceptaría otro grupo político. Pero nadie podrá contar creo yo con los socialistas», ha opinado.

El expresidente se ha expresado así tras ser preguntado sobre las posibilidades de reeditar un gran acuerdo similar al alcanzado durante la Transición. «Si me sitúo en el plano europeo, tenemos todos los mimbres para llegar a un acuerdo. Como ahora se habla tanto de pactos… entonces teníamos menos mimbres», ha sostenido.

Por no haber, ha apuntado González, entonces no había «ni una Constitución ni una legalidad subyacente para el diálogo social». Ahora, a su juicio, «los mimbres son muchos» pese a la «crisis política» que atraviesa España «desde hace cinco años».

Preguntado sobre si el Gobierno está bien orientado en la lucha contra el coronavirus, el expresidente ha valorado positivamente la labor del ministro de Sanidad, Salvador Illa, y su apuesta por la «hoja de ruta» marcada por los expertos para afrontar la pandemia.

«Veo a Illa con mucha frecuencia, que es sobre quien pesa mayor carga de recibir los inputs de los equipos técnicos. Tenemos buenos epidemiólogos, buenos virólogos e investigadores», ha asegurado, para después insistir en el «buen ejemplo» que reitera Illa. «Me recuerda a (Ernest) Lluch, incluso en lo físico», ha añadido.

Críticas a la dupla Sánchez-Iglesias

El pasado miércoles 8 de marzo, González participó en el programa ‘Mas de Uno’ de Onda Cero, y destacó la necesidad de que se renueven los Pactos de la Moncloa, pero hizo un llamado al Gobierno a que cuente con todos: «Con todo el mundo, no menospreciando a nadie… Nos lo exigen nuestros ciudadanos».

«Necesitamos voluntad para hacer unos Pactos de La Moncloa. Necesitamos que los líderes políticos fundamentales se pongan de acuerdo cediendo en posiciones… con una actitud de negociación, de diálogo permanente entre las fuerzas políticas», expresó.

Está claro que el exmandatario en ningún momento se ha sentido cómodo con la deriva de extrema izquierda que ha tomado el PSOE de Pedro Sánchez, y en este sentido ha destacado la «inexperiencia» del tándem Sánchez-Iglesias, por lo cual cree que es necesario la comunicación con los partidos de oposición y citó como ejemplo al Gobierno actual del Reino Unido.

«Los gobiernos se enfrentan con muchas dificultades. Nosotros además sumamos el factor de una cierta inexperiencia y de una crisis política que venimos atravesando desde hace cinco años. Justamente por eso se hace más necesario ponerse de acuerdo», expresó.

Respecto de la ineptitud demostrada por el Ejecutivo ante la crisis del coronavirus, el exmandatario afirmó que cree «que algunas decisiones no se hubieran tomado si se hubiera tenido en cuenta lo que ahora se sabe, no cabe duda», y en este sentido admitió que la dificultad de los miembros del Gobierno a admitir errores es “incomprensible”.

El presidente de España entre 1982 y 1996 no podía rehuir al debate ideológico respecto de la respuesta económica del Estado, y afirmó que «los que proponen que se rebajen los impuestos y al mismo tiempo están dispuestos a aumentar el gasto público y el endeudamiento, no tienen razón» además añadió que «los que creen que el Estado lo haría mejor que el sector privado, no tienen razón», por esta razón defendió la importancia de apuntar a la eficiencia, «necesitamos un Estado que no tenga grasa, pero que no se le vean los huesos».