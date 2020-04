Ridículo apoteósico: Marlaska lanza un bulo inventándose un asesinato por violencia de género y le obligan a rectificar en público

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha decidido bajar el tono y la chulería en la rueda de prensa del 14 de febrero de 2020.

Y sinceramente, no tenía otra opción.

Una periodista de ESdiario, lo puso contra la pared por haberse inventado un caso de violencia de genero, y la excusa dada por el juez Marlaska, es que se dejó llevar, supuestamente, por el atestado policial. ¡Vaya Gobierno!

“Quisiera ministro que aclarara qué ha pasado con ese caso que usted anunció ayer que era un caso de violencia doméstica en Valladolid y que parece ser que luego la delegación del Gobierno en Castilla de León desmintió que se tratara de tal sino de un suicidio y me parece especialmente importante dado que es este un momento en el que el Gobierno y usted mismo han abogado contra la desinformación en un momento tan delicado”, fue la pregunta que le cayó como un bloque en el ego de quien pretende erigirse como defensor de las víctimas de la violencia de género.

Antes de responder, el ministro puntualizaba que no se dice violencia doméstica sino violencia de género, por aquello de las consignas y la esquizofrenia socialista más que por tratarse de un grave error jurídico, pero no le quedó de otra que reconocer que el día anterior había lanzado un bulo del tamaño de una catedral y también una falsa acusación contra quien un juez en ejercicio no acusó de cometer crimen alguno.

“Podemos hacer autocrítica y se hace cuando procede y en los términos precisos… Ayer a primera hora de la mañana se me trasladó el fallecimiento de esta mujer en unas condiciones concretas y con unos indicios que determinaron que se abriera un atestado por violencia de genero”, dijo el titular de la cartera de Interior con cara de acontecido, no por reconocer nada ni por hacer autocrítica alguna, sino por quedar completamente expuesto en plena rueda de prensa.

Inmediatamente prosiguió, con el discurso que quizás le preparó Iván Redondo para que el ególatra Pedro Sánchez no quede aún peor ni pierda los cuatro votos que seguramente le quedan: “Se le detuvo al marido y ha sido presentado a disposición judicial, se siguen realizando investigaciones pero el juez ha acordado la libertad provisional con la obligación de personarse cuando sea requerido y el sobreseimiento provisional por no existir, al día de hoy, indicios de criminalidad suficiente en ese sentido”, concluyó.

Reconociendo así, que el lunes 13 de abril de 2020, durante la entrevista en la Cadena Ser con Angels Barceló, habló con toda seguridad y casi condenando a un hombre por un crimen de violencia machista, mientras que el juez, el que lleva las investigaciones del caso y partiendo de los elementos probatorio que tiene, cree en este momento que se trata de un suicidio.