El astronauta Pedro Duque se lava las manos: espera que todos los españoles asuman como propios los errores del Gobierno

El gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias están tocando todas las puertas para evitar tener que pagar por los errores e improvisaciones cometidas durante la gestión de la crisis sanitaria por el coronavirus. Una de las últimas apuestas ha sido la liderada por el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, quien busca en la culpa colectiva, la salvación de los responsables.

En una entrevista con el diario Expansión, el astronauta afirmó que “los países debemos encarar con humildad que no supimos prepararnos».

Sin embargo, el ministro pasa por alto dos ‘detallitos’: los que fallaron en la preparación y activación de medidas eficientes fue el Gobierno (no los ciudadanos, ni los empresarios, ni la ‘derecha’) y que el PSOE y Podemos han sido tan nefastos en su gestión que han situado a España como el país con más muertes por cada 100.000 habitantes.

Lejos de caer en la técnica del ‘mal de muchos, consuelo de tontos’, los españoles esperan que la justicia investigue a los responsables del gobierno. No solo por tomar medidas de forma tardía e improvisadas, sino por convocar a grandes manifestaciones como el 8-M, ocultar información a la población y conocer cuáles son esos negocios tan millonarios como opacos que están realizando con proveedores que destacan por traer material sin las licencias o defectuosos.

Rosa Diez es una de las voces que se han alzado en las redes sociales contra el ministro del PSOE. “Pedro Duque dice que los países debemos encarar con humildad que no supimos prepararnos. No, Ministro; `los países’, no: los gobiernos. Y no todos los gobiernos erraron por igual. El de España bate récords de muerte e incompetencia. Baje a tierra, hombre”.