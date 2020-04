Corcuera, sorprendido de que a Grande-Marlaska no le hayan «sacado a hostias de este país» por la crisis del coronavirus

A José Luis Corcuera no le tembló el pulso para describir la incompetencia del gobierno de Pedro Sánchez en la gestión de la crisis sanitaria del coronavirus. A pesar de que fue el ministro del Interior durante el gobierno de Felipe González, el socialista no echa ni un solo cable a la actuación del Gobierno, ni la de sus técnicos que le asesoran. Al contrario, les tildó de arrogantes por ser incapaces de reconocer sus fallos y la poca capacidad de reacción.

“¿Cuesta algo ser un poco más humilde, menos arrogante, aceptar que en una situación como esta se pueden cometer errores, y, en cambio, salir a decir, como el ministro del Interior, que el Gobierno no tiene nada de qué arrepentirse? Oiga, si hasta Macron ha admitido que reaccionaron tarde, que se habían equivocado. ¡Qué arrogancia es esta!”, indicó durante una entrevista con El Independiente.

Corcuera, que fue duramente criticado por los medios de comunicación y los ciudadanos mientras estuvo frente a la cartera de Interior, se ha mostrado sorprendido de la suavidad con la que, ahora, se aborda a Fernando Grande-Marlaska. “Si hubieran tratado al señor Grande-Marlaska como me trataron ustedes a mí, ya le habrían sacado a hostias los periodistas de este país”, explicó contundente.

Sin embargo, no fue el único a quien mandó un ‘recadito’. El exministro tampoco ha dado tregua al vicepresidente segundo y a sus anhelos dictatoriales:

“El señor Iglesias llegó a al política poniendo de manifiesto su pretensión de asaltar los cielos, los Pactos de la Moncloa y, por tanto, la Constitución. El aval político que representa es ese enamoramiento incomprensible con el bolivarianismo de Maduro y Chávez, y todo el que discrepe con ellos es un fascista. Y ahora se erige en defensor de la Constitución”, dijo.

Un ‘palo’ a laSexta

“A una periodista de Fox la despidieron porque no se le ocurrió otra cosa que decir que esto del coronavirus era una gripe. Una de las cosas que debemos aprender es que excelsos comunicadores restaron toda importancia al contagio y que, desde su libertad, apoyan al Gobierno porque son progresistas, y lo que son es unos reaccionarios. Si en España se hiciera lo que la Fox ha hecho, ustedes se iban a quedar en cuadro. Esto no se arregla gesticulando, hay que ser equilibrados y no sectarios”, afirmó Corcuera.

El duro ataque del exministro se centra, principalmente, en los medios de comunicación afines al gobierno de Pedro Sánchez. Esos que, liderados por laSexta, no solo negaron la importancia del COVID-19 hasta ver celebrada la manifestación del 8-M, sino que son una fuente de bulos contra la Comunidad de Madrid (ya que está en manos del PP) y que, ahora, se suman a la campaña de censura mediática que está liderado el ‘bolivariano’ de Pablo Iglesias.

El ‘otro PSOE’

Felipe González también está lejos de dar su visto bueno al gobierno de Pedro Sánchez. El expresidente lo tiene claro: «Uno tiene que reconocer que comete errores, y no pasa nada. El error en política es perdonable. Lo que no es perdonable es la estupidez».

Alude el expresidente del Gobierno, sin nombrarlo, a Pedro Sánchez: «todo líder que aparece nervioso, cambiando de posición de la noche a la mañana, que aparece diciendo hoy una cosa y mañana otra y buscando culpables, son líderes inútiles, completamente nefastos para enfrentar una crisis».

En una videoconferencia organizada por WOBI sobre la ‘Gobernanza global en el mundo post Covid-19‘, el veterano y experimentado González ha insistido en que durante el estado de alarma provocado por el coronavirus hay que pedirle a los parlamentos que funcionen telemáticamente:

«Que no se interrumpa la vida democrática, el poder de control del parlamento, el poder de legislar e incluso el poder de acordar y que la vida parlamentaria continúe».

«Los sistemas democráticos tienen que actuar eficazmente respetando el marco de la Constitución y del Estado de Derecho».