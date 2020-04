Díaz Ayuso deja KO a una esbirra de Ferreras y al bulo que se inventó de los bomberos de Madrid

Ferreras tiene a sus soldados, soldadas y soldades empleándose a fondo.

Como ya sabemos, su lucha no es por dar una respuesta informativa a los españoles en medio de la pandemia, sino blindar y soldar a su buen amigo Pedro Sánchez a la silla de la Moncloa.

En lo que resultó una misión fallida, Helena Resano, una de las esbirras de Antonio García Ferreras –periodista y presentadora de los informativos de laSexta de las 14:00– intentó colar en las redes sociales un bulo, con la clara intención de enlodar la gestión de Isabel Díaz Ayuso ante la pandemia del COVID-19.

Sine embargo, Resano terminó sufriendo un KO fulminante, cortesía de la propia presidenta de la Comunidad de Madrid.

«Los bomberos de la comunidad de Madrid se sienten desaprovechados. Dicen que están de brazos cruzados cuando podrían ayudar en la desinfección de residencias o centros de mayores», dijo Resano en Twitter, no presentó ningún dato que acompañara su afirmación, ni siquiera dijo si fue una encuesta que le preparó Tezanos o si ella misma entrevisto a todos los bomberos de la comunidad autónoma.

Como es obvio, la miembro del Partido Popular no podía esperar a que Maldita.es o ‘Newtrola’ salieran a desmentir el bulo, obviamente no, Ana Pastor y Ferreras no lo permitirían, por lo que Ayuso lo respondió inmediatamente.

Desde el inicio del #Covid19 los #BomberosCM han estado trabajando en IFEMA, desinfectando ambulancias, clasificando material para residencias, recogiendo fallecidos y desde el 26 de marzo, en un plan de choque revisando más de 100 residencias. https://t.co/Ckx1XZSetw — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) April 17, 2020

A diferencia de la desastrosa gestión que está haciendo el Gobierno socialcomunista ante la crisis del coronavirus, el trabajo de Isabel Díaz Ayuso ha sido reconocido, no solo por los madrileños, sino también por medios y autoridades internacionales. Un ejemplo de ello es el levantamiento de IFEMA, que llevó incluso a la OMS a alabar el trabajo de la Comunidad de Madrid.

A principios de abril el director ejecutivo del Grupo Orgánico de Brotes Epidémicos y Emergencias Sanitarias de la OMS, Bruce Aylward, indicó que los madrileños «deberían sentirse muy orgullosos de ser capaces de poner en marcha” un centro de estas características. Unas palabras que no se tratan de una simple cortesía, ya que justamente fue él quien lideró la misión de la OMS en Wuhan (China).

Pero como estos defensores a ultranzas de Sánchez, Iglesias, Marlaska, Illa, Simón y compañía –que hay que tener valor o muy buenos beneficios económicos para defenderlos– no tienen ninguna opción de destacar trabajo alguno del Ejecutivo, se dedican a intentar menospreciar el trabajo que hacen las autoridades de Madrid sin ningún fundamento.

Los bulos de la extrema izquierda

La comunidad de Madrid se ha convertido en el centro de los ataques de la izquierda radical española, primero se inventaron unas estadísticas para hablar de los recortes en salud, después de la supuesta pérdida de material sanitario comprado en el exterior, como lo hizo hace pocos días el panfleto de Podemos ‘Publico Today’.

El medio de comunicación publicó una noticia titulada: «Ayuso admite que la Comunidad de Madrid ha perdido material comprado a China». Sin embargo, fla propia representante del Partido Popular tuvo que salir a desmentir dicha información a través de las redes sociales.

“Este titular es falso. Esta situación ha sucedido, pero no a Madrid. No hemos perdido nada ni a nosotros nos han estafado”, denunció la presidenta de la Comunidad.

Pero a los Tezanoz, Ferreras y a los de ‘Público’ les enviamos un mensaje de tranquilidad, desde Periodista Digital seguimos creyendo en la libertad de información, y no en la ley mordaza ni en la censura que promueve el socialcomunismo, los españoles no son tontos y saben distinguir muy bien lo que es información y lo que es una operaciones política despachada desde los laboratorios de la propaganda de la Moncloa.