Pedro Sánchez anuncia en un nuevo ‘Aló Presidente’ que se prórroga del estado de alarma hasta el 9 de mayo

Pedro Sánchez nos ha endosado este 18 de abril de 2020 un nuevo ‘Aló Presidente‘.

No tan largo como los anteriores, pero igual de tedioso, insustancial y desangelado.

Con cara de ‘Dolorosa‘ y sin asumir ninguna de sus responsabilidades, el presidente del Gobierno socialcomunista anunció este sábado que va a pedir un alargamiento del estado de alarma hasta el 9 de mayo.

Es el Congreso de los Diputados el que que ahora tiene que dar el visto bueno a esos 15 días más de confinamiento.

Aseguró que las medidas implementadas hasta la fecha han permitido «contener la embestida brutal del virus», pero que se trata de «logros todavía insuficientes y frágiles», que no permiten levantar aún el confinamiento para «no poner en riesgo lo logrado con decisiones precipitadas».

«Se trata sólo de un pequeño alivio», señaló Sánchez, quien sólo avanzó que consistirá en «poder disfrutar de un rato al día del aire libre».

La medida afectará en principio a los niños menores de 12 años, según Sánchez, quien pidió tomar como referencia la Ley de Salud Pública, aunque acto seguido dijo: «la edad se estudiará y debatirá en el Comité Técnico. El punto de referencia es la Ley de Salud Pública, que fija los 12 años. Es el punto de partida.

Sobre la desescalada, dejó claro que aún por tanto no se producirá por el momento y añadió: «será asimétrica o no homogénea por territorios».

«El pico de la curva es menos pronunciado en unas comunidades que en otras, esto significa que la desescalada no tenga por qué ser una respuesta homogénea. Creo que no. Podrá ser diferente, no tiene por que ser una comunidad autónoma, ni siquiera una provincia…. Puede ser muy distinta a la que conocemos institucionalmente».

«Habrá un corpus homogéneo pero tambien distintas respuestas a nivel territorial».