El General Santiago no rectifica que el Gobierno use a la Guardia Civil en la ‘Operación Mordaza’

Estupefacción, cuando no indignación, entre gran parte de los españoles con las últimas palabras del general Santiago. El mismo que este domingo 19 de abril afirmaba lo siguiente en rueda de prensa, seguramente por mandato de alguien que susurre muy de cerca al oído de Pedro Sánchez, como su spin-doctor Iván Redondo: «Por un lado, evitar el estrés social que producen estos bulos, y por otro, minimizar el clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno”.

Hasta el diario El País reflejó a la perfección y sin ataduras (gubernamentales) lo sucedido este domingo 19 de abril de 2020: «Tormenta política tras declarar un general que la Guardia Civil trabaja para minimizar bulos contrarios al Gobierno», titularon los de PRISA, y cortos se quedaron. Un día después, era hora de que José Manuel Santiago (Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil) matizara sus intolerables palabras. Y no lo ha hecho. La ovación con la que le han premiado Fernando Simón y el resto de expertos del Comité Técnico no tiene un pase.

A ver. Defensa dijo que había sido un lapsus. El ministro de Interior también, que un lapsus. Hasta Echenique lo dijo. Pero el general Santiago, con las cámaras delante, no habla de lapsus ni de nada de nada. No habla de lo de ayer. Ni una mención. NADA. ¿Pero qué coño pasa?

Animo a todos a seguir cumpliendo con las medidas impuestas en el estado de alarma y para terminar me gustaría terminar compartiendo un mensaje con todos los españoles. En mis 40 años de servicio, en la lucha contra ETA o en misiones en el extranjero y ahora en la lucha contra esta pandemia, si hay algo que hay primero son las personas, no las ideologías, todos los que estamos aquí y todos ustedes somos un equipo. Gracias». A continuación vinieron los aplausos de todos los que le acompañan en la sala.

Unas palabras que saben a muy poco después de la tremenda polvareda levantada por las que le han llevado a estar en boca de casi todos. La propia Guardia Civil tuvo que publicar un comunicado: “En relación con las declaraciones realizadas por el general Santiago en la mañana de este domingo la Guardia Civil aclara: La labor de monitorización que realizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y en las que participa la Guardia Civil, está destinada exclusivamente a detectar aquellos bulos y desinformaciones que generan un gran nivel de estrés y alarma social, especialmente en temas de salud. Se hace siempre con escrupuloso respeto al derecho a la libertad de expresión y a la crítica. Se monitorizan los bulos que pretenden generar alarma social, nunca la libertad de expresión. La Guardia Civil es uno de los principales garantes de la libertad de expresión”.

Fue pronunciar estas palabras sobre la persecución de los bulos y la oposición ponerse a pedir explicaciones al ministro Fernando Sánchez-Marlaska de manera inmediata.

El ministro del Interior, que horas después también compareció en rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa, trató de aclarar las cosas. Aseguró que no había podido escuchar la intervención del jefe de Estado Mayor de la Guardia Civil, pero añadió que si era cierto lo que le había llegado se trataba de un error:

El tema ha puesto de acuerdo a casi todos los periodistas y locutores de relevancia de este país.

Carlos Herrera revelaba en la COPE lo que él consideraba que eran las verdaderas intenciones del gobierno: «No fue un lapsus, quieren utilizar a la Guardia Civil como si fuera la Stasi comunista».

El locutor de Onda Cero explicaba con mucho atino lo que le parecía esta polémica en su programa ‘Más de uno’:

Hay altos cargos que serán muy buenos en lo suyo pero que carecen de la mínima experiencia comunicativa exigible a quién sale a informar a un país. Corren el riesgo de expresar mal lo que quieren decir o expresar bien lo que el gobierno prefiere que no se diga. Quiero pensar que lo de Santiago fue lo primero y no lo segundo. Que quiso decir otra cosa aunque no alcanzo a imaginar qué. Porque si imaginamos a la guardia civil trabajando para minimizar un clima crítico con el gobierno es imaginar un país donde el gobierno vigila la disidencia. Marlaska dijo que fue un lapsus, quiero pensar que si es una equivocación es confundir los bulos con la crítica al gobierno