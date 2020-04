Un nervioso Marlaska tartamudea en laSexta al intentar negar que la Guardia Civil trabaje para «minimizar» las críticas a Sánchez

Fernando Grande-Marlaska estaba visiblemente nervioso.

A pesar de estar ‘jugando en casa’, el ministro del Interior no parecía cómodo ni en laSexta para responder sobre una situación que, según sus palabras, no fue más de un ‘lapsus’ del Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil.

Sí, del general José Manuel Santiago, quien afirmó que la Benemérita trabaja “minimizar el clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno». Una declaración que fue rápidamente desmentida por el Ministro del Interior y que intentó volver a negar durante su participación en el programa ‘El Objetivo’ de este 19 de abril.

Lejos de transmitir una imagen de serenidad y confianza, Grande-Marlaska se mostró alterado y hasta llegó a tartamudear cuando, sin quererlo, Ana Pastor le rompió con el discurso que tenía memorizado.

Un guion donde el ministro apostaba por la defensa de la Guardia Civil, cuerpo de seguridad altamente respetado dentro de la sociedad española, como escudo para desviar la atención de los planes de censura del gobierno socialista-comunista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Un argumento tan carente de lógica que no lo compró ni la presentadora de laSexta.

Mientras Marlaska se ponía como un férreo defensor de la Guardia Civil y apuntaba a los partidos de oposición, Ana Pastor le cortó el discurso memorizado:

“Pero ministro, no se cuestiona la labor de la Guardia Civil en general. Usted mismo ha calificado de error lo que ha dicho ese general. No sé si ha podido hablar con él porque daba la sensación de que estaba leyendo, por lo tanto un error o un lapsus como decía usted… no se entiende muy bien esa frase desde luego”.

Descolocado, el ministro del Interior comenzó a tartamudear: “Lo de la lectura… no. No.. lo desconozco, no creo que sea así”.

A lo que intentó argumentar sin éxito que “primero porque no se corresponde a la realidad y porque eso nunca podría quedar por escrito, porque no obedece a la realidad”. Una vez encerrado, utilizó la ventana de los ataques a la oposición para volver a ‘torear’ con comodidad las preguntas cómodas de Ana Pastor.

Evitar la prisión

Grande-Marlaska insistió en que, desde el Ejecutivo, se hace autocrítica «todos los días». Incluso, precisó que «claro que hemos cometido errores y más en una situación extraordinaria y excepcional como esta pandemia». Sin embargo, fue cuidadoso en utilizar sus palabras, ya que quiere evitar cualquier declaración que se pueda usar en contra durante los juicios que se están solicitando ante los tribunales.

En este sentido, el ministro recalcó que no hay arrepentimiento [en relación con la actuación del Gobierno hasta el momento]. Sin embargo, esto no se debe a que está seguro de que tomaron la mejor opción según las circunstancias, sino a que el «arrepentimiento suena a culpabilidad. Es algo distinto».

Por otra parte, el ministro del Interior ha defendido que la conducta de desobediencia a las autoridades esté ampara con la sanción que recoge la actual Ley de Seguridad ciudadana. Así, ha confirmado que el actual Ejecutivo tiene previsto derogar la conocida como Ley mordaza, pero mantendrá alguno de sus artículos de manera literal.

«Una desobediencia a la autoridad tiene que tener un elemento de posible coacción, que no tiene que ser delito de desobediencia», ha aclarado el ministro y ha especificado que «no todos los artículos de ley mordaza son inconstitucionales», según su visión, por lo que mucho de ellos irán en la nueva legislación.