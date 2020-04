‘Palazo’ del Tribunal Supremo al Gobierno de los ineptos por no proteger a los sanitarios

El Tribunal Supremo ha tomado una decisión contundente ante la ineptitud catastrófica del Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en la gestión de la crisis por el coronavirus.

El máximo tribunal ordenó este lunes 20 de abril de 2020 al Ejecutivo a adoptar «todas las medidas a su alcance para que tenga lugar efectivamente la mejor distribución de los medios de protección de los profesionales sanitarios«. No podía ser de otra forma, es la justicia la que ha tenido que actuar para brindar algunas garantías a la primera línea de defensa de los españoles ante la pandemia del COVID-19 que ya supera en España los 200.000 contagios y el número de fallecidos alcanzó las 20.852 personas.

El Ministerio de Sanidad viene a ser el blanco al que ha apuntado el máximo tribunal, que exige a la cartera que dirige el caótico Salvador Illa a informar cada quince días al Supremo de «las medidas adoptadas para el efectivo cumplimiento de esta orden».

Es la respuesta que llega producto del requerimiento realizado por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), que al inicio del Estado de Alarma señaló al Gobierno por incumplir el artículo 12.4 del Real Decreto 463/2020, que declara el estado de alarma, por no haber suministrado a los centros hospitalarios y asistenciales batas impermeables, mascarillas fpp2, fpp3, gafas de protección, calzas específicas y contenedores grandes de residuos y ahora el Supremo ha respondido a través de la Sala de lo Contencioso-Administrativo con la medida cautelar.

Aunque este Gobierno ha intentado politizar la pandemia y jugar a la propaganda, el Supremo ha asestado un ‘palazo’ al tándem Sánchez-Iglesias, al expresar en la resolución que es «notorio» que los profesionales sanitarios no han contado con los elementos de protección necesarios para luchar contra el coronavirus.

Y no es ninguna broma, los principales soldados de esta batalla, la primera línea defensiva ante la contagiosa enfermedad –por culpa de los ineptos, porque la primera línea de protección era una buena planificación, la adquisición de tests, mascarillas, guantes y todo lo que aún no llega– ya registra 31.053 profesionales sanitarios contagiados a fecha de hoy. Algo que no solo se conoce muy bien en España, sino que las imágenes de estos trabajadores utilizando bolsas como batas por no contar con los Equipos de Protección Individual (EPIs) han llegado a la CNN o al The New York Times.

El auto presentado por el magistrado Pablo Lucas, recuerda que no se trata de analizar si existe una inactividad de la Administración, eso ya vendrá cuando se analice el fondo del asunto y se resuelva en sentencia. Sin embargo, el tribunal sí ha considerado que el interés público esencial y común de preservar el derecho fundamental a la integridad física y el derecho a la salud de los profesionales sanitarios así como de las personas a las que asisten, exigen otras cautelas que procede acordar.

Según ha podido conocer El Mundo, la decisión ha sido tomada después de un profundo debate de los magistrados y tras una deliberación que destacan como «intensa». Posterior a la cual los jueces decidieron que «no habiendo alcanzado plena efectividad la distribución de los medios de protección a los profesionales sanitarios, es procedente adoptar la medida cautelar de requerir al Ministerio de Sanidad que emprenda de inmediato las actuaciones precisas para superar las carencias apreciadas«.